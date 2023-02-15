«ТАИФ-НК АЗС» в прямом эфире разыграет главный приз акции «Полный бак подарков» — Kia Seltos

Фото: Максим Платонов

Сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС» сегодня подведет финальные итоги масштабной акции «Полный бак подарков». На кону главный приз — новый кроссовер Kia Seltos, который станет надежным спутником в дороге.

Помимо автомобиля, будут разыграны сертификат на путешествие номиналом 300 тыс. рублей, годовой запас топлива, товары на АЗС и еще более 1 000 подарков от компании.

Имена счастливых обладателей ценных призов организаторы мероприятия определят с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире официального корпоративного аккаунта @vk.com/azstaif в социальной сети «ВКонтакте». Начало трансляции в 15.00.

Специальным приглашенным гостем розыгрыша станет солист российской музыкальной группы «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Следить за прямым эфиром можно как в аккаунте @vk.com/azstaif во «ВКонтакте», так и в эфире «Реальное время Live».

Напомним, в розыгрыше призов третьего этапа акции принимают участие все купоны, которые были получены на всем протяжении акции. Каждый полученный купон участвует во всех трех этапах акции «Полный бак подарков», кроме купонов, по которым уже были получены подарки на ранее проведенных этапах.

Со списком всех победителей можно будет ознакомиться на сайте taifazs.ru/fulltank.