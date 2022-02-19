События недели: отмена QR-кодов в Татарстане, война в Донбассе, новый облик театра Камала

Чем в Татарстане запомнится прошедшая рабочая неделя?

Фото: слайд из презентации

Пожалуй, главным событием недели в Татарстане стала отмена QR-кодов: с 21 февраля жителям они будут не нужны в общественном транспорте, заведениях общепита и торговых центрах. Еще одной важной новостью стало решение властей ДНР и ЛНР обезопасить население и эвакуировать часть его — женщин, детей, пенсионеров — на территорию России. Также на этой неделе разрешилась олимпийская драма фигуристки Камилы Валиевой: не выдержав нагнетания со всех сторон из-за подозрений в допинге, она провалила выступления в личном зачете и стала четвертой. А российская сборная по хоккею вышла в финал Олимпиады, где уже завтра сыграет с Финляндией. И, наконец, на днях жюри международного конкурса концепции центра казанской культуры — нового здания театра им. Галиаскара Камала — выбрало проект-победитель. Об этих и других событиях недели — в обзоре «Реального времени».

Татарстан отменил QR-коды — но не везде

Регионы России один за другим продолжили отменять систему QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.

На этой неделе это сделали в Амурской, Мурманской и Кировской областях. В Бурятии заведениям общепита разрешили работать без ограничений по времени.

Роспотребнадзор по Татарстану держал оборону до пятницы. 18 февраля правительство республики приняло решение с 21 февраля отменить QR-коды — пока только в общественном транспорте, торговых центра, заведениях общепита, боулингах и компьютерных клубах. Кроме того, работать ночью разрешили объектам розничной торговли.

До этого об отмене некоторых антиковидных ограничений, говорила замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. По данным руководителя Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова коллективный иммунитет в республике уже достиг планового показателя в 80,31%. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 2,4 млн человек, оба — 1, 9 млн. Также Жаворонков сообщил, что оказание плановой медпомощи восстановят в ближайшее время — как только заболеваемость населения и обращаемость в больницы снизится, что позволит вернуть врачей на их обычные рабочие места. Записаться на прием к врачам из-за отмены планового приема жители Татарстана не могут уже почти месяц.

А президент Татарстана Рустам Минниханов однако заявил, что для формирования устойчивого коллективного иммунитета необходимо завершить вакцинацию жителей вторым компонентом. И поблагодарил население за терпение:

— Понятно, что некоторые меры, которые мы ввели по QR-кодам, были вынужденными. Но за счет этой работы мы уже имеем коллективный иммунитет.

Фото: Ринат Назметдинов

Перевозчики Казани снова просили о матпомощи, но опоздали

Между тем, компании-перевозчики Казани на этой неделе снова попросили материальной поддержки у властей Татарстана.

Ассоциация АТП РТ направила обращение в адрес премьер-министра Алексея Песошина, где просит ввести ежемесячную компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте. По оценке ассоциации за два месяца этого года пассажиропоток по сравнению с этим же периодом 2021-го сократился на треть, к тому же заблокированы социальные проездные пассажиров старше 60. Только за январь потери казанских перевозчиков составили около 150 миллионов рублей.

Пока компенсировать убытки перевозчикам будут за период с 22 ноября по 31 декабря прошлого года. К тому же обещанную компенсацию перевозчики не получили, но деньги из бюджета выделены. Как отметили в Ассоциации, поддержать компании, занятые городскими перевозками нужно как можно скорее — пока правительство не отменило действие QR-кодов в общественном транспорте.

В Ассоциации АТП РТ хотели получить поддержки из республиканского бюджета до отмены этой меры правительством Татарстана, но не успели — постановление вышло на следующий день после просьбы перевозчиков.

Фото: Максим Платонов

На Украину никто не напал

До абсурда дошла ситуация по нагнетанию обстановки вокруг Украины и якобы собиравшейся «напасть» на нее России.

Дошло до того, что ряд зарубежных СМИ, а также президент США даже назвали точную дату «нападения» — 16 февраля. Правда потом, статьи пришлось редактировать. При этом причиной, по которой вторжение не произошло, авторы назвали «неготовность российской армии».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова даже попросила СМИ США и Великобритании опубликовать график «вторжений» России на весь 2022 год. «Хотелось бы спланировать отпуск», — с сарказмом отметила она. А постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил изданию Die Welt, что вторжения России на Украину не предвидится ни сегодня, ни в обозримом будущем:

— Эскалации также не будет на следующей неделе или неделю спустя, или в следующем месяце, — сказал он.



Зато Донецк и Луганск эвакуируют мирных жителей

Между тем в пятницу, главы ЛНР и ДНР объявили об эвакуации жителей в Россию — они ожидают военного наступления со стороны Украины.

В первую очередь в Ростовскую область стали отправлять, женщин, детей и пожилых — их обеспечат всем необходимым.

— В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», реактивных комплектов NLAW, а также «Джавелинов» и «Стингеров» по всей линии соприкосновения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей, — сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис

Пушилин.



Фото: denis-pushilin.ru

В Донецке 18 февраля включили сирену гражданской обороны, а на заправках и магазинах создались очереди из жителей республики, которые собрались эвакуироваться. По сообщениям СМИ, первыми из Донецка эвакуировали 37 детей-сирот, которых сопровождали воспитатели-помощники, врач и директор. Всего власти Донбасса хотят эвакуировать около 700 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область, чтобы заняться созданием условий для размещения беженцев. О готовности принять их заявили и другие регионы России. Всем им выплатят по 10 тысяч рублей.



В этот же день глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе. Уже вечером пятницы в центре Донецка возле здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв, еще один прогремел ночью в Луганске — горел газопровод.



В субботу утром Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Он призвал местных жителей, которые пребывают в запасе, отправиться в военные комиссариаты. По его словам, совместными усилиями удастся добиться необходимой победы. Следом о мобилизации объявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Своим указом он установил запрет на выезд за пределы республики мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Стратегические учения Путина и призыв на военные сборы

Сегодня под руководством президента России Владимира Путина стартуют плановые учения сил стратегического сдерживания, о которых было объявлено до эвакуации жителей Донбасса в РФ.

Фото: kremlin.ru

В их рамках запланирован пуск баллистических и крылатых ракет, участие примут Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что учения не должны вызывать обеспокоенности или опасения в других странах, так как все, кто должен был знать об учениях, были предупреждены заранее. Подобному процессу предшествует серия уведомлений других государств, и все это строго регламентировано.

А уже после старта эвакуации Путин подписал ежегодный указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ — для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — сказано в документе. Сборы граждан РФ в запасе — плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Общая продолжительность военных сборов для граждан, пребывающих в запасе, не может превышать 2 месяца.

«Ее убивали — и убили»

На этой неделе мир и поклонники фигурного катания следили за развитием событий вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

В знак ее поддержки устраивались флэшмобы, акции, писались петиции и многое другое. Над ней нависла угроза, что после скандала с положительной допинг-пробой Спортивный арбитражный суд не допустит ее к участию в личном турнире Олимпиады. Но не сделал этого, и все же Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что отменит церемонию награждения фигуристок в личном турнире, если Валиева войдет в тройку призеров.

В понедельник у Валиева выступила с короткой программой, получив 82,16 балла и сохранив позицию лидера, даже несмотря на то, что тройной аксель выполнила с ошибкой. Трибуны аплодировали стоя.

Фото: olympic.ru

И все же накал давления на спортсменку был настолько высок, что выступая в четверг, Камила совершила пару падений, что привело в итоге лишь к 4 месту. Зато золото и серебро — все-таки у россиянок — Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Как прокомментировала такой итог заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Валиеву «убивали, убивали, убивали — и убили». В пятницу Камила вернулась из Пекина в Москву. Кстати, ее и других призеров Олимпиады ждут госнаграды.



Пока хоккеисты будут бороться за золото Большунов уже стал трехкратным

В пятницу в ледовое побоище за выход в финал вступили российские и шведские хоккеисты. Три основных периода полуфинала завершились ничьей — 1:1. Овертайм также не принес результатов. Финалист определился лишь после серии буллитов, которые завершились со счетом 3:2 в пользу россиян. Решающий гол в ворота желто-синих забросил Арсений Грицюк.

Завтра утром наша сборная по хоккею начнет сражение за золото Олимпиады с финнами. Стоит отметить, российская команда является действующим чемпионом.

А вот российский лыжник Александр Большунов уже выиграл свою третью золотую медаль на этой Олимпиаде — в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Из-за мороза и сильного ветра дистанцию мужского лыжного марафона на Олимпиаде сократили с 50 км до 30 км, а старт был отложен на целый час.

Фото: Дарья Исаева / sport-express.ru

В этом году нарушения при начислении платы за отопления пока не нашли

Продолжились жалобы населения Татарстана по поводу повышенных счетов за отопление.

В Татарстане проанализировали начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги в полученных в этом месяце платежных документах — и нарушений не нашли. Как рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, причиной изменения платежей за отопление стало увеличение объема потребленной тепловой энергии. Министр отметил, что платежи зависят от фактического потребления, которое фиксируется общедомовыми приборами учета.

На изменение объемов тепловой энергии влияет температурный режим. Так, в прошлом месяце объемы потребления тепловой энергии по сравнению с декабрем 2021 года возросли по Казани на 27%, а по Набережным Челнам — на 30%.

А вот в прошлом году нарушения все же были — обнаружили около 70. Собственникам помещений возвращено свыше 6 млн рублей излишне уплаченных денег.

Фото: realnoevremya.ru

Гафуров остается в СИЗО, а взяткой Лоханова займется Московский суд

Басманный суд Москвы опять оставил в СИЗО ректора КФУ Ильшата Гафурова, защита которого просила заменить отсидку домашним арестом. В изоляторе временного задержания, где он находится с 22 декабря прошлого года, ему предстоит провести еще 2 месяца. Экс-мэра Елабуги обвиняют в подстрекательстве к убийству и покушении на убийство владельца елабужского рынка Айдара Исрафилова, которое было совершено в 1999 году. Своей вины в этом Гафуров не признает. От показаний против ректора в начале февраля открестился один из свидетелей по этому резонансному делу — лидер ОПГ «29 комплекс» Адыган Саляхов, который отбывает наказание в колонии строгого режима.

15 февраля татарстанский Следком передал в Московский райсуд Казани дело экс-главы республиканского Фонда соцстраха Павла Лоханова, которого обвиняют в получении взятки в 2,4 млн рублей. Свою вину в коррупции не он признает, а просит следствие квалифицировать его действия не как взятку, а попытку мошенничества.

Уголовное дело в отношении Лоханова завели в сентябре после его задержания сотрудниками СК и экономической полиции МВД по РТ. С тех пор обвиняемый находится под арестом.

Рост татарстанской промышленности оказался наивысшим с 1992 год



Темпы развития татарстанской промышленности с января по декабрь 2021 года оказались самыми высокими с начала 1992 года.

Индекс промышленного производства составил 108,5%, похвастался на коллегии министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Фото: Максим Платонов

Объем отгруженных товаров и услуг составил 4 трлн рублей, уточнил он. Для сравнения, по итогам 2020 года производство в Татарстане упало на 3,6%, а объем продукции составил 2,7 трлн рублей.

— Это большой труд, большой вклад наших трудовых коллективов. Мы посмотрели статистику и увидели, что такого не было с 1992 года, — отметил Каримов, добавив, что часть обеспечена низкой базой 2020 года. Тем не менее по сравнению с 2019 годом рост составил 104,8%, уточнил он.

63% республиканского объема производства было достигнуто нефтегазохимическим комплексом — им выпущено продукции на 2,5 трлн рублей.

Майнеры из метро нанесли ущерб на полмиллиона рублей

Прокуратура Татарстана на этой неделе утвердила обвинение по уголовному делу о незаконном майнинге против 32-летнего директора энергохозяйства и 40-летнего экс-главного инженера наземного транспорта казанского предприятия «Метроэлектротранс».

Как выяснило следствие, весной прошлого года обвиняемые установили на тяговой подстанции №7 оборудование — 25 видеокарт для майнинга криптовалюты.

За три месяца им удалось отбить все затраты и начать получать прибыль, однако незаконную «кормушку» прикрыли следователи. По подсчетам, ущерб бюджету города от незаконно использованной «бизнесменами» электроэнергии превысил 560 тысяч рублей. Свою вину майнеры признали лишь частично, не согласившись с оценкой размера причиненного ущерба.

Льготную ипотеку могут продлить

Президент Татарстана Рустам Минниханов на коллегии Минстроя России и комиссии Государственного совета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» продлить программу льготной ипотеки до 2024 года как инструмента, стимулирующего спрос на жилье, сохранить ставку в 7% годовых и увеличить сумму кредита с 3 до 6 миллионов рублей.

Фото: tatarstan.ru

Кроме того, он предложил включить в программу льготной ипотеки индивидуальное жилье. Он считает, что это поможет сдержать рост цен на первичном рынке. Обе инициативы пока не получили одобрения.



Бедным семьям в Татарстане помогут рублем

На финансовую поддержку, нуждающихся в ней жителей Татарстана в этом году выделят около 25 миллиардов рублей — на 10 миллиардов больше, чем в 2019 году.

В приоритете — семьи с детьми, особенно многодетные, количество которых в республике за 10 лет выросло в 1,5 раза, превысив 40 тысяч, сообщила глава Министерства труда и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

К сожалению, в министерстве пока не могут решить один из болевых вопросов — большое число татарстанцев — более 250 тысяч, живущих за чертой бедности. При этом 72% бедняков — семьи с детьми. Хотя Татарстан в общероссийской статистике уже 5 лет находится в лидерах по низкому уровню бедности — в 2020 году он составлял 6,6% при федеральном показателе в12,1%. В этом году адресная поддержка малообеспеченных семей составит 11,6 миллиарда рублей.

Также в этом году появятся новые соцвыплаты — нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет до 12-й недели, вырастет ежемесячная выплата по рождению или усыновлением первого и второго ребенка для семей, в которых доход на человека которых не более 23,4 тыс.

Фото: tatarstan.ru

В Татарстане растет число банкротов

Арбитражный суд Татарстана на днях подвел итоги деятельности в 2021 году. Как отметил его председатель Максим Боровков, за год нагрузка на судей выросла почти на треть — на каждого в месяц пришлось в среднем 124 дела. За год в татарстанский арбитраж было подано 32,5 тыс. исков — почти на 7% больше, чем в 2020-ом. Более чем на четверть выросло количество разбирательств, связанных с арендой. Без малого на 45% увеличилось количество исков по защите интеллектуальной собственности.

Рекордно выросло количество дел о несостоятельности граждан: если в 2019 году их было 2,1 тысячи, то в 2021 году аж 5,7 тысячи заявлений. Такая картина, отметил Боровков, наблюдается в целом по стране — в РФ число личных банкротств выросло на 85%. На 75% в республике выросло и число обанкротившихся юридических лиц.

Итоговую конференцию провели и другие судебные институты Татарстана. Как отметил председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, в прошлом году суды республики рассмотрели 185 тыс. дел об административных правонарушениях в связи распространением коронавируса — на 25% больше, чем в 2020 году. Общая сумма штрафов, наложенных на «антиковидных нарушителей», составила 220 млн рублей. Количество этих дел вышло на первое место. За ними — дела о мелком хулиганстве, на третьем месте — дела о неповиновении законным требованиям силовиков. В целом за прошлый год количество материалов о различных правонарушениях увеличилось на 16%.



Фото: tatarstan.ru

Протокольные итоги профилактики коронавируса впечатлили главу республики.

— За 2 года более 300 тысяч человек подвергнуты наказанию», — оценил масштаб президент Татарстана Рустам Минниханов. — Это означает, что население не всегда в полной мере осознает серьезность ситуации. Я считаю — это и наша недоработка. Надо усилить разъяснительную работу.

Театр будущего с корнями из прошлого

В четверг стало известно, каким перед жителями и гостями Казани через несколько лет может предстать театр имени Галиаскара Камала.

В этот день жюри назвало победителя открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции Татарского государственного академического театра. В финал конкурса вышли восемь проектов от архитекторов из Казани, Глазго, Барселоны, Лондона, Москвы, Парижа, Шанхая, Штутгарта.

В итоге первое место было присуждено архитектурному решению от консорциума, в который под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия) вошли Kengo Kuma & Associates (Токио, Япония), Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия) и ООО «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича» (Казань, Россия).

Источник: kzn.ru

Его проект с острыми стеклянными крышами жюри сравнивало и с ракетами, и с горой снега. Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова назвала его «агрессивным, милитаристским». И все же, несмотря на все эти эпитеты, конкурсное жюри, эксперты во главе с мэром Ильсуром Метшиным решили, что именно это решение наиболее подходит под техническое задание, которое было определено условиями конкурса.