Завтра под руководством Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания

Завтра под руководством президента России Владимира Путина состоится плановое учение сил стратегического сдерживания. Запланирован пуск баллистических и крылатых ракет.

В учениях также задействуют Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Черноморский флоты, передает «РИА Новости».

Как сообщили в Минобороны РФ, учение будет проведено с целью проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению необходимых задач.

Несколько дней назад стало известно о возвращении российских военных в пункты постоянной дислокации по окончании учений. Первыми отправились в гарнизоны подразделения Южного и Западного военных округов.



Диана Жиленкова