Рост промпроизводства в Татарстане в 2021 году оказался наивысшим с 1992 года

Темпы развития татарстанской промышленности с января по декабрь 2021 года оказались самыми высокими с начала 1992 года. Индекс промышленного производства составил 108,5%, сообщил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на отчетной коллегии ведомства в ОЭЗ «Алабуга».

Объем отгруженных товаров и услуг составил 4 трлн рублей, уточнил он. Для сравнения, по итогам 2020 года производство в Татарстане упало на 3,6%, а объем продукции составил 2,7 трлн рублей.

— Это большой труд, большой вклад наших трудовых коллективов. Мы посмотрели статистику и увидели, что такого не было с 1992 года, — отметил Каримов, добавив, что часть обеспечена низкой базой 2020 года. Тем не менее по сравнению с 2019 годом рост составил 104,8%, уточнил он.

63% республиканского объема производства было достигнуто нефтегазохимическим комплексом. Им выпущено продукции на 2,5 трлн рублей. В прошлом году добыто 34,5 млн тонн нефти, произведено 69,3 тысячи грузовых и 747 легковых автомобилей, 13,5 млн автомобильных шин, а также 27 млрд квт/ч электричества и 56,1 млн Гкалл пара и горячей воды. Всего в промышленности занято свыше 323 тысяч человек.

Луиза Игнатьева