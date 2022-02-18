Грустное золото Анны Щербаковой и серебряная истерика Трусовой

Валиева провалила Олимпиаду? Смотрите футбол, все, кто так считает

Россия демонстрирует лучший в истории женского одиночного катания результат и грустит. Абсурдность ситуации — в репортаже «Реального времени».

Никакой аналитики, одна истерика

Нет слов. Есть истерика, спасибо телевизионным ток-шоу, комментариям в СМИ, которые интернет вываливает, и там тоже истерика, от кого-бы она не исходила. Разум подсказывает, что в вечер четверга Россия во второй раз за эту Олимпиаду взяла золото с серебром, как на прошлой неделе лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, но самой счастливой на пьедестале почета стоит японка Каори Сакамото, которая об олимпийской бронзе даже мечтать не могла. В самой Японии ее держали на вторых ролях, представляя, что только Рика Кихира может конкурировать с российскими девушками из Тутберидзе Тим.

Итак, снова у России золото Анны Щербаковой и серебро Александры Трусовой, это практически повторение итогов прошлогоднего чемпионата мира. Только там у Саши была бронза, а серебро ушло Елизавете Туктамышевой. И вот это реальная спортивная трагедия чемпионки и вице-чемпионки мира, которая ни разу не стартовала на Олимпиаде за свою карьеру. Как и Алена Косторная, Елена Радионова, Анна Погорилая, и это обидно, почему же Камилу Валиеву должно быть жальче их всех? В сухом остатке у нее золото командного турнира и четвертое место среди одиночниц, даже лучше, чем у Юлии Липницкой в 2014-м, которая после командного триумфа финишировала пятой. Мы же тогда не убивались, а были на седьмом месте от золота Аделины Сотниковой в личке.

Самой счастливой на пьедестале почета стоит японка Каори Сакамото, которая об олимпийской бронзе даже мечтать не могла

Оглядываясь в прошлое

Вся ситуация вокруг Камилы «здесь и сейчас» очень неприятна. На Валиеву концентрированно обрушился практически весь пресс, который ранее равномерно распределялся по представителям летних видов спорта перед Рио-2016, затем перед «зимниками» перед Пхенчханом-2018.

Короткую программу Камила выдержала, а в произвольной рассыпалась, как Алина Загитова в 2018-м на чемпионате мира, также после олимпийской победы. Также, после отличной короткой, и также в 15 лет. Проваливая затем чемпионаты России и Европы, она сумела собраться на чемпионате мира, выиграв его в 2019-м.

Или же хоккейная сборная СССР, приехавшая на Олимпиаду в Лэйк-Плэсид после победы 6:0 на сборной НХЛ и проигравшая там студентам американских вузов. Через год случились легендарные — 8:1 над хозяевами «Кубка Канады». У Камилы будет, надеемся, чемпионат мира-2022 во Франции с возможностью реабилитироваться за вчерашний вечер.

Со следующего сезона повышен возрастной ценз во взрослом катании до 17 лет, и Камилу Валиеву на взрослых соревнованиях мы не увидим

Следующий сезон без Валиевой в соревнованиях взрослых

Норвегии нет на фигурном катании, но дело их функционеров живет, и уже победило. Со следующего сезона повышен возрастной ценз во взрослом катании до 17 лет, и Камилу Валиеву на взрослых соревнованиях мы не увидим. Удовлетворение норвежских требований приведет всего лишь к тому, что 18-летние Трусова и Щербакова могут продолжить карьеры, поскольку поколение Валиевой, куда входят также Дарья Усачева и Майя Хромых также останутся на год в юниорках.

Таким образом, Норвегия и Международная федерация борются с гегемонией российского фигурного катания. Между тем, на этой Олимпиаде Германия взяла на Олимпиаде в Пекине все награды в бобслее-двойке. У нее три золота из трех по итогам Олимиады в Пхенчхане. Плюс девять медалей, из которых шесть золотых в санях и скелетоне. При том, что все специалисты этого вида спорта сетуют, что немцы не дают обследовать свои машины, а практически вся техническая комиссия в этом виде спорта состоит из граждан Германии. Эта монополия на золото сразу в трех зимних технических видах спорта никого не волнует?

Возвращаясь к фигурному катанию, мы видели прообраз соревнований будущего, из которого через годы будут исключены Валиева и Ко, а следующее поколение суперфигуристок — Софья Муравьева, Софья Акатьева, Елизавета Берестовская, Софья Самоделкина — перейдет в женское катание с 2024-го года и позже. Кстати, мама Акатьевой — татарка, родившаяся в Казани. Если Валиева растянет карьеру до Милана-2026, который она встретит на пороге своего 20-летия, то симпатии местных болельщиков разорвутся между ними.

Пока судьи поставили Александру Трусову на второе место, а со стороны хочется отметить, что настоящее фигурное катание у нее начинается только после исполнения всего прыжкового набора. Программа, как у Алины Загитовой, только наоборот, когда Алина выигрывала, начиная прыгать со второй минуты катания, здесь Трусова начинает катать, уже оставив позади пять своих квадов.

Зато Анна Щербакова чисто откатала цельную программу, благодаря чему и заняла первое место. Тоже, кстати, сенсация, поскольку именно Анна представлялась слабым звеном в женской одиночке, гарантировав место в олимпийском составе только чистым прокатом произвольной на чемпионате Европы.

Пока судьи поставили Александру Трусову на второе место

На Олимпиаде остались без «Джокера»

За битвой трех титанов современного фигурного катания, и присоединившейся к ним Каори Сакамото, остались на обочине внимания все остальные участницы женского турнира. Хотя, честно скажем, это не напоминало «жизнь насекомых», даже в самом низу турнирной таблицы. Да что там внизу, в число 25 участниц произвольной программы не попала шведка Юсефин Тайегорд, и китайские зрители не увидели ее «Джокера», произведшего приятное впечатление на прошлогоднем ЧМ.

Признаемся, что техническая составляющая программ Юсефин не позволяет ей подняться высоко, но презентует она себя просто шикарно, даже короткая программа такова, что хочется пересмотреть ее. Тем не менее, шведку опередили конкурентки, в том числе 25-летние немка Николь Шотт и чешка Элишка Бжезинова.

Элишка в произвольной дважды наваляла, но сидела в кисс энд край, как будто выиграла в лотерею, игриво показывая язык и демонстрируя, что у нее все отлично. Американка Алиса Лью не смогла бросить перчатку россиянкам, как и соотечественница Мерайя Белл, но как и бельгийка Луна Хендрикс, все они были женственно прекрасны, как и экс-россиянки Анастасия Губанова, Екатерина Куракова, Виктория Сафонова, Ольга Микутина, Екатерина Рябова, которые выстроились друг за другом с первого по пятое места, только во втором десятке с прокатами один лучше другого.

Олимпийский турнир удался, и даже, если сейчас он «горчит» от неуместных истерик, в итоге будет вспоминаться, как всеобщий праздник фигурного катания и триумф российской школы.

А тем, кто думает, что Валиева провалила произвольную... Как бы низко не падал наш спорт, он всегда может быть уверен, что внизу его будет ждать российский футбол. Так и вчера уже к исходу 20-й минуты домашнего матча «Зенита» с испанским «Бетисом» счет был 2:0 в пользу гостей.

Фигурное катание. Одиночницы. 1. Анна Щербакова. 2. Александра Трусова (обе Россия). 3. Каори Сакамото (Япония).

Джаудат Абдуллин, фото olympic.ru