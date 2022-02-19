За что глава кассационного суда поклонился президенту

Долги наследников, веб-рекорды Фемиды и муниципальную прихватизацию обсудили судьи Татарстана

Зачем судам решили прорубить «единое окно» в мэрию Казани, какие решения по искам о бесхозном имуществе назвал недопустимыми глава Верховного суда РТ, и почему значительным достижением татарстанской Фемиды председатель Шестого КСОЮ считает квадратные метры? О правосудии в республике и новых рулевых в выборных органах судейского сообщества республики — репортаж «Реального времени».

Работа над ошибками Фемиды



«Такого президиума у нас еще никогда не было — аплодисменты нашему президиуму!» — так оценил накануне уровень XV отчетно-выборной конференции судей Татарстана президент республики Рустам Минниханов.

Впервые данный форум одновременно посетили руководители двух вышестоящих инстанций из Нижнего Новгорода и Самары — Магомед Магомедов из Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции и Александр Ефанов из Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Оба в своих выступлениях назвали Татарстан одним из «главных поставщиков» жалоб на судебные решения. Причем, дали понять — жалобы небезосновательны.

Магомедов признался — больше татарстанцев на судебные решения по административным и гражданским жалуются лишь жители Башкирии, если оценивать общий поток дел из 14 регионов, которые попадают в орбиту Четвертого апелляционного суда. Количество оспариваемых решений по уголовным делам он назвал огромным, но добавил — «по качеству есть определенные вопросы, о них я сейчас говорить не буду...». Также председатель АСОЮ отметил некие улучшения в сравнении с предыдущим годом и выразил надежду на достижение лучших результатов в будущем. А еще поблагодарил судей Татарстана за хорошую работу.

Магомедов признался — больше татарстанцев на судебные решения по административным и гражданским жалуются лишь жители Башкирии, если оценивать общий поток дел из 14 регионов, которые попадают в орбиту Четвертого апелляционного суда. Фото: tatarstan.ru

Между тем разбор апелляционных жалоб на приговор Верховного суда РТ по делу бригады Муллина из казанской группировки «Калужские» ударил по самой апелляционной инстанции. Напомним, в 2020-м семь фигурантов дела получили от 5 до 19 лет колонию за серию нападений на предпринимателей, включая расстрел бизнесмена Ахмадуллина в поселке Константиновка в декабре 2017-го.

В марте 2021-го АСОЮ вынес по этому делу решение, а затем вынес определение об устранении в нем же технических ошибок. В результате оба документа отменил Верховный суд РФ, согласившись с замом генпрокурора, что новый абзац о переквалификации обвинения и смягчение итогового наказания устранением технической ошибки быть не может. Дело вернули в Нижний на пересмотр и с новым решением в ноябре 2021-го приговор вступил в силу. Осужденным скинули по 1—1,5 года, прекратив их преследования по эпизоду, незаконного лишения свободы, ввиду примирения с потерпевшим.

Ефанов: «На недостатках не буду останавливаться»

В свою очередь председатель Шестого КСОЮ заявил — работа судебной системы Татарстана имеет «определяющее значение для оценки качества отправления правосудия». По словам Александра Ефанова, почти каждое четвертое дело в кассационном суде (девять с лишним тысяч из 40 тысяч) рассматривается по жалобам и представлениям на решения судов РТ. Что отражает степень нагрузки на судей республики. «1 млн 200 тысяч рассмотренных за год дел — это очень существенно», — оценил общую статистику татарстанской Фемиды важный гость из Самары.

Дальше Ефанов остановился на качестве, которое в судебной системе определяют решения, которые не отменялись и не изменялись вышестоящими инстанциями.

«В целом по округу качество ухудшилось — с 15 до 21%», — признался он, сообщив, что в этой цифре есть и доля решений из Татарстана. Но тут же добавил — видна и положительная динамика — в Татарстане стали тщательнее рассматривать вопросы избрания и продления меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Есть еще определенные недостатки, но я также не буду на них останавливаться», сообщил руководитель КСОЮ и объяснил — детальный разбор на уровне коллегий Верховного суда республики уже проведен.

По словам Александра Ефанова почти каждое четвертое дело в кассационном суде (девять с лишним тысяч из 40 тысяч) рассматривается по жалобам и представлениям на решения судов РТ. Фото: tatarstan.ru

Заметим, на днях Шестой КСОЮ повторно рассматривал жалобы на «политический» приговор 2019 года по делу о трагедии в казанском ТЦ «Адмирал». После первого решения самарских судей в Казани полностью прекратили уголовное преследование топ-менеджера ASG Роберта Хайруллина, после второго — скостили сроки двум руководителям фирмы-арендатора «Заря».

Также Александр Ефанов поделился цифрой — две трети всех дел судебного округа рассматривают представители мировой юстиции. «Но в каких условиях они работают?! Лидер по надлежащим условиям — это конечно Республика Татарстан. Рустам Нургалеевич, огромный поклон, — повернулся докладчик в сторону президиума. — При средней обеспеченности по округу 145 квадратных метров на судью, по Татарстану у нас почти 199. И 180 судебных залов — в каждом участке. Не буду называть другие регионы — рядом с вами ситуация плачевная, даже в Марий Эл...». Оценил Ефанов и бюджетную поддержку сотрудников аппаратов мировых судей в Татарстане.

Предвыборный пасьянс сошелся

Кроме подведения итогов делегаты конференции вчера голосовали — по плану выборы новых членов Квалифколлегии судей Татарстана, Комиссии по приему судейского экзамена и Совета судей РТ должны были состояться в прошлом году. Однако ввиду пандемии на федеральном уровне было принято решение — продлить полномочия органов судейского сообщества на год.

Выборы были двухэтапными — участники конференции выдвигали кандидатов в ККС, совет судей и экзаменационную комиссию, затем проводилось тайное голосование, после чего уже избранные члены данных органов выбирали своего председателя. В результате, рулить Квалифколлегией в следующие 4 года будет уже отработавший на этом посту 5 лет судья Верховного суда республики Радик Гилманов, главным по судейским экзаменам избран зампред по уголовным делам ВС РТ Максим Беляев. Его коллеге, зампреду по гражданским делам Айдару Галиакберову, доверили руководство Советом судей РТ.

Любопытно, но победу на данных позициях этим кандидатам еще пару недель назад напророчил в Сети без ссылки на источники челнинский оппозиционер Сергей Еретнов.

Фото: tatarstan.ru

Как дело Мусина повлияло на статистику Фемиды

До 24 млрд рублей — то есть в 15 раз всего за один год — в Татарстане выросло число одобренных судами гражданских исков о компенсации ущерба по уголовным делам. Эту тенденцию председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов отметил как позитивную, но ввиду объемного анализа общей ситуации не объяснил причины.

По данным источников «Реального времени», рекорд был поставлен с учетом одного приговора — бывшему предправления ТФБ Роберту Мусину. Казанский суд отправил его за решетку на 12 лет и удовлетворил гражданский иск потерпевшего АСВ на 23,5 млрд рублей. Приговор пока не вступил в силу, а банкира успели арестовать по новому делу.

Дефицит мест в СИЗО Татарстана и рекомендуемый курс на снижение числа посадок не остался без внимания следователей. В своем докладе Гилазов отметил — за год число ходатайств о заключении фигурантов в СИЗО и продлении им этой меры пресечения снизилось на 7 процентов. Но еще значительнее — аж в четыре раза — сократилось число обращений силовиков за домашним арестом. При этом стало меньше желающих получить условно-досрочное освобождение (на 20%) — из 1 300 таких ходатайств суды удовлетворили лишь четверть.

Так недавно не смог выйти на свободу экс-замначальника Казанского танкового училища Азат Минибаев, осужденный за аферы с продажей будущих мест службы призывников.

До 24 млрд рублей — то есть в 15 раз всего за один год — в Татарстане выросло число одобренных судами гражданских исков о компенсации ущерба по уголовным делам. Эту тенденцию Ильгиз Гилазов отметил как позитивную. Фото: tatarstan.ru

Наказания для безмасочников и оппозиции

Второй год в условиях пандемии обернулся еще более серьезным ростом материалов по нарушениям противоэпидемиологических санкций. За год суды рассмотрели почти 185 тысяч таких протоколов, однако более трети — 68 тысяч нарушителей — отделались предупреждением. Почти 100 тысяч человек были наказаны штрафами на общую сумму 219,7 млн рублей, — сообщил собравшимся председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов.

Для сравнения — общий объем штрафов за правонарушения потянул на 830 млн рублей. Почти треть уплачены добровольно, — подчеркнул докладчик.

На всю республику наказание в виде приостановки деятельности за работу в нарушение установленных ограничений, неурочные часы, без проверки QR-кодов и с нарушением социальной дистанции получили менее 200 юрлиц и частных предпринимателей за год. А еще в Татарстане появилась новая категория трудовых споров — оспаривание решений об отстранении от работы в связи с отсутствием данных о прививке.

Протокольные итоги профилактики коронавируса впечатлили главу республики. «За 2 года более 300 тысяч человек подвергнуты наказанию», — оценил мастшаб Рустам Минниханов. — Это означает, что население не всегда в полной мере осознает серьезность ситуации. Я считаю — это и наша недоработка. Надо усилить разъяснительную работу».

...Год выборов, оппозиционных и антиковидных протестов показал — подходы силовиков серьезно поменялись. Если раньше ставилась задача — вычислить и привлечь к ответственности организатора, то в 2021-м полицейские в Татарстане действовали жестче. В результате число привлеченных к ответственности за выход на несанкционированные митинги, пикеты и шествия увеличилось аж в 16 раз — с 50 до 900 человек, в сравнении с 2020 годом.

Тайны Муслюмовского суда и «рейдерство в законе»

Среди гражданских дел Ильгиз Гилазов выделил имущественные споры по искам о признании права муниципальной собственности на бесхозную недвижимость. «Нам известны случаи признания судом такого права при наличии собственника, что является недопустимым», — сообщил он и просил судей тщательнее исследовать представленные материалы и привлекать к участию в процессе всех заинтересованных.

Другая просьба была адресована администрациям городов и районов — быть внимательнее при выделении земельных участков гражданам и учитывать расположение охранных зон и минимально допустимых расстояний от них для возведения постройки.

Еще один новый тренд — привлечение к суду наследников по долгам тех, кому они наследуют. По сравнению с 2020 годом, таких споров стало больше в два с половиной раза. Зато вдвое снизилось количество исков пенсионеров к Пенсионному фонду.

Судебные претензии на действия судебных приставов за год удвоились. Также вдвое увеличилось число непроцессуальных обращений в Верховный суд РТ с жалобами на процессуальные нарушения, на четверть стало больше жалоб на необъективность судей.

По данным председателя Верховного суда РТ, мониторинг сайтов Фемиды также позволил выявить ряд нарушений — в части публикации судебных актов. Оказалось, не все суды выполняют эти требование.

«Хромают показатели Высокогорского и Приволжского судов. Но больше всего уже второй год удивляет Муслюмовский, который так и не смог сделать выводы и полностью исправить ситуацию. В прошлом году этим судом также не были размещены почти 200 судебных актов», — сообщил Гилазов.

Административный онлайн-рекорд и живое право

Начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов напомнил собравшимся — ровно год назад конференция проходила в новом зале Советского райсуда Казани. Новоселы по-прежнему работают в этом здании на условиях аренды, но уже начата процедура его выкупа в федеральную собственность.

Говоря о новых технологиях, Салихов рассказал о развернутом УСД вместе с Минцифрой РТ сервисе дистанционного участия в судебных заседаниях — с его помощью, к примеру, рассматривается значительная часть дел об административных правонарушенях — без доставки задержанных из отделов полиции в суд. Итог — 82 тысячи рассмотренных в таком формате дел за год, причем в общем количестве всех административных онлайн-процессов по стране на долю Татарстана в 2021-м пришлось больше 80 процентов.

На очереди — расширение возможностей трансляции судебных заседаний. Так в этом году в Тюлячах вынесли первый приговор в режиме онлайн — дистанционно за процессом о незаконной охоте наблюдали студенты Академии правосудия.

Также докладчик прогнозирует ликвидацию живых очередей в судах — благодаря работе электронной. С его слов, за год на прием к специалистам через интернет записались больше 7 тысяч человек — кому-то требовалась копия судебного решения или исполнительный лист, кому-то — время для ознакомления с материалами дела. В ближайшее время электронная запись должна стать доступной и на сайтах мировых судей.

К слову, отправка исполнительных листов приставам в электронном виде также набирает обороты — за год оформлено почти 50 тысяч таких актов. Лидерами в этом направлении являются три казанских суда — Советский, Вахитовский и Ново-Савиновский. «В большинстве случаев с момента направления до момента исполнения проходят считанные дни плюс полностью исключается почтовый пробег», — подчеркнул Салихов, но добавил — пока таким образом формируются преимущественно исполнительные листы по штрафам и госпошлинам, но УСД ведет работу и с банками.

По словам докладчика, успешный опыт «единого окна» для электронных запросов и процессуальных документов судов по делам с участием Управления Росреестра по РТ позволил оперативно получить ответы по тысячам рассматриваемых дел. Вскоре такие же запросы судьи смогут направлять в администрацию Казани — по справкам из БТИ, архивным постановлениям и т. д.

«Соглашение о создании «единого окна» взаимодействия с мэрией города находится на стадии подписания, в дальнейшем подобный формат работы будет предложен и другим нашим коллегам», — пояснил Зявдат Салихов.

Минниханов напомнил слова президента страны на совещании судей РФ, что в работе судей нет второстепенных вопросов и что работа судебных органов накладывает большую ответственность. Фото: tatarstan.ru

«Цифровизация судебной системы повышает доступность правосудия, в том числе для людей с ограниченными возможностями», — отметил на итоговой конференции судей важность новых подходов Рустам Минниханов.

Опыт и специалисты в этой сфере есть, и республика заинтересована в дальнейшем участии в пилотных проектах Фемиды, сообщил он присутствующим и главе Шестого КСОЮ.

В финале своего выступления Минниханов напомнил слова президента страны на совещании судей РФ, что в работе судей нет второстепенных вопросов и что работа судебных органов накладывает большую ответственность.

В свою очередь глава Верховного суда республики Ильгиз Гилазов просил коллег не забывать: «Правосудие не должно быть слишком дорогим, слишком сложным, слишком долгим». И привел цитату ученого-правоведа Сергея Алексеева о правосудии как живом праве, а не механическом претворении в жизнь писаных юридических предписаний.