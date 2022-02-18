Камилу Валиеву и всех призеров Олимпиады-2022 представят к государственным наградам

Российская фигуристка Камила Валиева и все призеры Олимпийских игр в Пекине будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщает спортивное издание «Чемпионат» со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.



По словам Свищева, это обсуждалось с министром спорта России Олегом Матыциным. К какой именно награде представят Валиеву, еще неизвестно. Также Свищев рассказал, что фигуристку планируют встретить в аэропорту после прибытия с Игр со всеми почестями как олимпийскую чемпионку.

Кроме Валиевой и российских призеров Олимпиады-2022, к наградам представят также их тренеров, сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото: olympic.ru

Накануне Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпийских играх в Пекине. Почти в самом начале выступления она упала. Свою программу фигуристка исполнила с ошибками — четверной сальхов, тройной аксель (касание рукой), четверной тулуп (степ-аут) — тройной сальхов (падение), тройной риттбергер, четверной тулуп (падение), тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп (степ-аут).



Дарья Акимова