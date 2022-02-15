В Казани отдали под суд экс-главу ФСС Лоханова

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Сегодня Следком по РТ отчитался о завершении следствия и направлении в суд дела о взятке 2,4 млн рублей. В получении этой суммы обвиняют бывшего руководителя отделения Фонда соцстраха в Татарстане Павла Лоханова, сам он вину в коррупции не признает, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



Напомним, фигурантом уголовного дела Лоханов стал в сентябре после резонансного задержания сотрудниками СК и экономической полиции МВД по РТ.

По версии следствия, в 2020 году между региональным отделением ФСС и фирмой «РСС-Мед» был заключен контракт на поставку спецсредств реабилитации для инвалидов на 56 млн рублей с лишним. В ходе поставок представители заказчика выявили существенные нарушения условий контракта и обратились с иском к проштрафившемуся поставщику в арбитраж. В августе 2021 года обвиняемый, согласно обвинению, предложил руководителю фирмы помощь в выработке линии защиты от судебного иска за денежное вознаграждение в размере 4 млн рублей. В сентябре Арбитражный суд РТ снизил сумму штрафа более чем в 100 раз — до 100 тысяч рублей.

Сейчас обвиняемый находится под арестом. Уже на первом продлении меры пресечения он признал сам факт получения денег, правда, просил квалифицировать его действия как попытку мошенничества, а не взятку. Следователи на переквалификацию не пошли.

Дело Лоханова рассмотрит Московский райсуд Казани.

Уже в этом году под домашний арест попал бывший зам руководителя ФСС в Татарстане. Геннадию Титову предъявили превышение полномочий и помехи бизнесу по контрактам на 200 млн рублей.