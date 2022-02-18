За 2021 год суды Татарстана назначили штрафы на 220 миллионов рублей за «ковидные» нарушения

Фото: Максим Платонов

За 2021 год суды Татарстана рассмотрели 185 тыс. дел об административных правонарушениях в связи распространением коронавируса — это на четверть больше, чем в 2020 году. Штрафы составили 220 млн рублей, сообщил на итоговой конференции судей республики председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.



Эти дела заняли первое место по общему количеству. На втором — дела о мелком хулиганстве, на третьем — дела о неповиновении законным требованиям силовиков.

В целом за прошлый год количество материалов о правонарушениях выросло на 16%. В административном порядке наказаны 314 тысяч человек, половина из них получили штрафы, четверть — предупреждение.

При этом в республике в 16 раз выросло число судебных процессов, связанных с нарушением порядка организации либо проведения митингов и иных публичных мероприятий. А еще увеличилось число фактов привлечения физлиц за незаконную продажу алкоголя — в 2,5 раза.

В середине января глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала об острой нехватке кадров в ведомстве. У специалистов по проведению плановых проверок, в том числе и на выявление «антиковидных нарушений», нагрузка возросла почти в 3,5 раза.

Фото: realnoevremya.ru

— Мы продолжали проверять соблюдение антиковидных мер на объектах. Всего было проведено более 20 тысяч проверок. И если доля нарушителей увеличилась незначительно, то грубые нарушения выявлялись чаще. В 2,5 раза больше вынесено решений о приостановлении деятельности, — заявила Патяшина.

Нарушения санитарных норм выявлены у 2 313 хозяйствующих субъектов на территории республики (11,4%). В 2021 году составлено 2 103 протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов на 19,3 миллиона. 104 объекта временно закрыли на срок от 2 до 90 суток.

Дарья Пинегина