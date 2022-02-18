«РИА Новости»: в центре Донецка прогремел мощный взрыв
В центре Донецка мощный взрыв, передает корреспондент «РИА Новости».
Он прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР, сообщил корреспондент.
Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область, чтобы заняться созданием условий для размещения беженцев. Беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым. Каждому прибывшему в Ростовскую область беженцу из Донбасса поручено выплатить 10 тысяч рублей.
Корреспонденты нескольких СМИ передали, что эвакуация жителей Донецкой народной республики (ДНР) в Россию уже началась. Согласно сообщениям, первыми из Донецка эвакуируют детей-сирот.
В Донецке 18 февраля включили сирену гражданской обороны. На заправках и магазинах в ДНР образовались очереди — граждане уже выезжают к эвакуационным пунктам. Местные жители публикуют сообщения в мессенджерах о подготовке к выезду.
О подготовке наступления Украины на Донецкую народную республику (ДНР) заявил ее глава Денис Пушилин. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ. Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе.
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