«Роскосмос» поддержал Валиеву: «Камила, ты просто космос»

Госкорпорация «Роскосмос» поддержала российскую фигуристку, уроженку Казани Камилу Валиеву словами: «Камила, ты просто космос».



Слова поддержки в адрес спортсменки появились на информационном табло головного офиса корпорации на Бережковской набережной в Москве.

«Верим в победу! Желаем удачи! Ждем дома!» — отмечается в telegram-канале «Роскосмоса».

Фото: t.me/roscosmos_gk

В интернете была создана петиция в поддержку российской фигуристки и уроженки Казани Камилы Валиевой. Петиция, появившаяся вчера, набрала уже 955 подписей. Авторы хотят добиться награждения спортсменки золотой медалью. Также они требуют от Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) извинений за неподтвержденные подозрения и их действия и проведения впредь расследований, исходя из презумпции невиновности спортсменов.

В Казани были установлены рекламные щиты в поддержку Валиевой. На них помещена фотография спортсменки и надпись «Камила, мы с тобой!». По городу установили 29 таких щитов.

Маргарита Головатенко