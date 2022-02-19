Минстрой Татарстана: нарушений в начислениях платежей за отопление не выявлено

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане проанализировали начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги в полученных в этом месяце платежных документах. Нарушений, связанных с начислениями за отопление, не было выявлено. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, причиной изменения платежей за отопление стало увеличение объема потребленной тепловой энергии. Министр отметил, что платежи зависят от фактического потребления, которое фиксируется общедомовыми приборами учета.

Фото: realnoevremya.ru

Также на изменение объемов тепловой энергии влияет температурный режим. Так, в прошлом месяце объемы потребления тепловой энергии по сравнению с декабрем 2021 года возросли по Казани на 27%, а по Набережным Челнам — на 30%.

Вчера жителям республики назвали иную причину роста платы за отопление. Как рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов, она всего одна — это летнее повышение тарифов.

Диана Жиленкова