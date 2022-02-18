Казанские перевозчики требуют ежемесячную компенсацию убытков из-за QR-кодов в автобусах

Фото: Максим Платонов

Казанские перевозчики вновь обратились к властям Татарстана с просьбой о материальной поддержке. Ассоциация АТП РТ направила обращение премьер-министру РТ Алексею Песошину с просьбой ввести ежемесячную компенсацию убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте, сообщил «Реальному времени» ее председатель Сергей Темляков.



Пассажиропоток за январь — февраль 2022 года снижен по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 30%. По-прежнему заблокированы социальные проездные пассажиров старше 60.



— Решение о компенсации убытков принято только за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года. Данную компенсацию перевозчики пока не получили. Деньги из бюджета выделены, сейчас завершаются все необходимые процедуры. Ориентировочно получить компенсацию за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года перевозчики должны в марте, — сообщил Сергей Темляков.

В Ассоциации АТП РТ считают, что меру поддержки из республиканского бюджета необходимо ввести до отмены правительством Татарстана QR-кодов в общественном транспорте. Перевозчики требуют:



полной компенсации убытков из-за распространения коронавируса и введения QR-кодов. Только за январь выпадающие доходы перевозчиков Казани составили около 150 миллионов рублей;

пролонгации выделения средств на премии для сотрудников общественного транспорта — за январь это более 10 миллионов рублей.

Фото: Максим Платонов

В январе казанские перевозчики попросили поднять стоимость проезда в общественном транспорте на пять рублей. Тогда Темляков тоже заявил, что, даже если от властей поступит компенсация убытков из-за введения QR-кодов на транспорте за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года, ситуация все равно останется очень сложной.

— Единственный доход перевозчиков Казани — это средства, которые пассажиры платят за проезд. Выход из сложившейся ситуации перевозчики видят в пересмотре тарифа и пересмотре компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий. Перевозчики считают, что компенсацию льготных категорий граждан из бюджета нужно с 20 рублей увеличить до 27 рублей либо повысить стоимость проезда по транспортной карте, банковской карте и за наличный расчет на пять рублей, — заключил Темляков.



В ноябре 2021-го Ассоциация АТП РТ направляла обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, так как Миндортранс Татарстана перевозчикам в запрашиваемых мерах поддержки отказал. Ассоциация АТП РТ просила ведомство освободить перевозчиков от налогов, поступающих в республиканский бюджет, до восстановления пассажиропотока и улучшения ситуации, а также перенести введение тахографов на год, то есть ввести их в общественном транспорте Казани с 1 января 2023 года.

Напомним, QR-коды в общественном транспорте Татарстана действуют с 22 ноября 2021 года.

Татьяна Демина