Камила Валиева стала лидером в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Фото: ОКР

Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выступила с короткой программой в личном первенстве на Олимпийских играх в Пекине. За прокат она получила 82,16 балла.

Пока Валиева занимает лидирующее место, несмотря на то, что она выполнила тройной аксель с ошибкой. С трибун 15-летней фигуристке аплодировали стоя.

Олимпийский комитет России также представляют фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова. Их выступления впереди.

Напомним, выступление Валиевой в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине было под вопросом из-за положительной допинг-пробы от 25 декабря. Однако Спортивный арбитражный суд принял решение допустить ее до соревнований.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что продолжит разбирательство по делу Валиевой о положительной допинг-пробе. В Кремле юную фигуристку поддерживают.



Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, где россияне взяли золото. Более того, там заявили, что если Камила Валиева войдет в тройку призеров, то церемонию награждения фигуристок в личном турнире тоже отменят.

