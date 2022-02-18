В Донецке включили сирену гражданской обороны

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В Донецке 18 февраля включили сирену гражданской обороны, об этом сообщили очевидцы. Кадры появились в социальных сетях и мессенджерах.

Сигналы гражданской обороны необходимы для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и о возникшей опасности нападения противника.

На заправках и магазинах в ДНР образовались очереди — граждане уже выезжают к эвакуационным пунктам. Местные жители публикуют сообщения в мессенджерах о подготовке к выезду.



Ранее в этот день руководители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации граждан в Россию.

По словам главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ перейти к военному наступлению на Донбасс — украинские войска уже готовы реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

Маргарита Головатенко