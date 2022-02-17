«НЛО с татарами»: определили победителя в конкурсе новой архконцепции Камаловского театра

Фото: «Ваухаус»

В Казани определили победителя конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала. Первое место жюри присудило консорциуму под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия).

В него входят Kengo Kuma & Associates (Токио, Япония), Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия) и ООО «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича» (Казань, Россия).

Консорциум от «Ваухауса» представил проект, чьи острые стеклянные крыши кто-то сравнил с ракетами, кто-то — с горой снега, а кому-то померещилось «НЛО с татарами». Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова назвала его «агрессивным, милитаристским».

Сами авторы проекта вдохновлялись крышей нынешнего театра Камала и просто ее размножили и видоизменили. При этом внутренняя начинка театра притягивала и пугала обильным использованием орнаментов, не все из которых оказались татарскими. Подробнее — в материале «Реального времени».

Напомним, конкурс стартовал летом 2021 года. Его участники прошли через отбор заявок, выбор финалистов и установочную сессию. На последнем этапе архитекторы, в частности, посмотрели спектакль, в котором играли зрители, рассказывавшие о том, чем им важен театр Камала.

