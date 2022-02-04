Лидер ОПГ «29 к-с» Адыган Саляхов открестился от показаний против ректора КФУ

Сегодня в Верховном суде Татарстана главарь челнинской группировки «29 комплекс» Адыган Саляхов заявил, что ему нечего сказать о предполагаемых связях бывшего мэра Елабуги Ильшата Гафурова с криминалом. Отвечая на вопросы «Реального времени» о наличии его свидетельских показаний в материалах дела Гафурова, Саляхов лишь отрицательно качал головой и предлагал задавать вопросы самому Гафурову.



Предметом заседания Верховного суда РТ стало ходатайство осужденного к 25 годам колонии строгого режима: он просил включить в срок отбывания наказания несколько месяцев, проведенных под арестом, начиная с 11 сентября 2001 года. Представитель прокуратуры РТ Ольга Зарипова это ходатайство поддержала лишь частично, ведя отсчет срока с 26 декабря 2001-го. «Ранее он был арестован по другому делу», — объясняет прокурор.

Напомним, ссылки на показания Саляхова и иных представителей криминального мира ранее были засвечены в судах при избрании меры пресечения ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову и ее обжаловании. Под стражей руководитель вуза находится с 22 декабря 2021 года, его обвиняют в подстрекательстве к убийству владельца крупнейшего елабужского рынка и местного депутата Айдара Исрафилова в 1999 году. Ректор вину не признает.