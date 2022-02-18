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В Татарстане коллективный иммунитет превысил 80%

10:17, 18.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане коллективный иммунитет превысил 80%
Фото: Максим Платонов

В Татарстане коллективный иммунитет достиг 80,31%, что является плановым показателем. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 2 446 602 человека, оба — 1 907 542.

Повторную вакцинацию прошли 229 500 человек, еще подлежат ей 390 945 человек.

О достижении коллективного иммунитета на этой неделе заявил в понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов на отчетной сессии совета Нижнекамского района.

ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:36
    Наверное 99.9%. Мы семьей болели уже 2 раза, так ни в одну статистику и не попали...
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