В Татарстане коллективный иммунитет превысил 80%
В Татарстане коллективный иммунитет достиг 80,31%, что является плановым показателем. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 2 446 602 человека, оба — 1 907 542.
Повторную вакцинацию прошли 229 500 человек, еще подлежат ей 390 945 человек.
О достижении коллективного иммунитета на этой неделе заявил в понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов на отчетной сессии совета Нижнекамского района.ОбществоМедицина Татарстан
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