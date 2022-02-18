Главы ЛНР и ДНР объявили об эвакуации жителей в Россию — ожидается наступление со стороны Украины

«Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о массовом централизованном выезде жителей ДНР в Россию. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может отдать приказ перейти к военному наступлению на Донбасс — украинские войска уже готовы реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

— С сегодняшнего дня организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, — сообщил Пушилин.

Жителей ДНР разместят в Ростовской области, их обеспечат всем необходимым. На пунктах пропуска есть все условия для быстрого перехода жителей Донбасса.

— В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня «Смерч», «Ураган», реактивных комплектов NLAW, а также «Джавелинов» и «Стингеров» по всей линии соприкосновения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей, — гласит обращение Пушилина.

Он заверил, что вооруженные силы ДНР находятся в постоянной боевой готовности и полностью способны защитить граждан и инфраструктуру республики.

— Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим! — заключил Пушилин.

Накануне в московском Кремле заявили, что ситуация в Донбассе нагнетается — ведутся провокационные действия со стороны Киева.



Жителей ЛНР просят в кратчайшие сроки выехать в Россию

Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию. Глава республики поручил обеспечить эвакуацию социальных объектов и помочь жителям ЛНР выехать в РФ, которая готова обеспечить им организованный прием и размещение.

— С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации, — заявил он.

Мужчин, проживающих в республике, Пасечник призвал встать на защиту «своей земли».

— Мы готовы защищать свои семьи, свои дома, свою землю. Все необходимые распоряжения Народной милиции ЛНР, правоохранительным органам республики мною уже отданы, — добавил Пасечник.

Фото: glava-lnr.info

Глава ЛНР заявил, что «вопреки здравому смыслу и международным договоренностям противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения». По данным луганской разведки, Украина планирует «осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории республики».

Татьяна Демина