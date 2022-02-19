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Российские лыжники выиграли золотую и серебряную медали в масс-старте на Олимпиаде

11:14, 19.02.2022
Российские лыжники выиграли золотую и серебряную медали в масс-старте на Олимпиаде
Фото: olympic.ru

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Вторым стал Иван Якимушкин. Он отстал от Большунова на 5,5 секунды.

Из-за мороза и сильного ветра дистанцию мужского лыжного марафона на Олимпиаде сократили с 50 км до 30 км, а старт был отложен на целый час.

Это третья золотая медаль для Большунова на этой Олимпиаде — ранее он занял первое место в скиатлоне и в эстафете.

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