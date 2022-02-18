Минздрав Татарстана о возобновлении плановой медпомощи: «Мы в ближайшее время к этому придем»

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, когда в республике будет восстановлено оказание плановой медпомощи.

— Мы в ближайшее время к этому придем, в самое ближайшее. Мы прекрасно понимаем необходимость возобновления плановой помощи, мы прекрасно понимаем, что те или иные меры могут влиять как положительно, так и отрицательно на здоровье нашего населения. На тот момент, когда это решение принималось, было очевидно, что посещение поликлиники в части оказания плановой помощи может быть связано с определенным риском. Или же плановая помощь с учетом того, что болеют медицинские работники, с учетом того, что довольно значительные очереди в поликлиниках — это не представлялось эффективным процессом. Мы для себя определили, что как только заболеваемость населения и обращаемость в медицинские организации будет такая, которая позволит нам наших уважаемых бойцов вернуть на оказание плановой помощи в достаточном количестве, тотчас это будет сделано, — отметил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 2 февраля начал действовать приказ о приостановке плановой медицинской помощи и диспансеризации. В соответствии с документом приостанавливается плановая медпомощь для взрослых, в том числе профилактические медосмотры и диспансеризация определенных групп населения (также углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирус).

Владимир Жаворонков объяснял, что оказание плановой медицинской помощи приостанавливается только в поликлиниках — стационарная помощь продолжает оказываться.