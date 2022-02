Глава МИД Украины отрицает подготовку наступления на Донбасс

Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.



«Мы категорически отвергаем дезинформационные сообщения России о якобы готовящихся наступательных операциях или диверсиях на химзаводах», — написал он в Twitter.

We categorically refute Russian disinformation reports on Ukraine’s alleged offensive operations or acts of sabotage in chemical production facilities. Ukraine does not conduct or plan any such actions in the Donbas. We are fully committed to diplomatic conflict resolution only.