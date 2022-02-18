Глава МИД Украины отрицает подготовку наступления на Донбасс

Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.



«Мы категорически отвергаем дезинформационные сообщения России о якобы готовящихся наступательных операциях или диверсиях на химзаводах», — написал он в Twitter.

We categorically refute Russian disinformation reports on Ukraine’s alleged offensive operations or acts of sabotage in chemical production facilities. Ukraine does not conduct or plan any such actions in the Donbas. We are fully committed to diplomatic conflict resolution only. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2022

О подготовке наступления Украины на Донецкую народную республику (ДНР) заявил ее глава Денис Пушилин. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ.

Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию. Мужчин, проживающих в республике, Пасечник призвал встать на защиту «своей земли».

В ЛНР приостанавливают работу общеобразовательных учреждений в связи с эвакуацией населения, детей распускают по домам. Минобразования ЛНР также заявило об эвакуации интернатов и детских домов в Россию.

В Донецке 18 февраля включили сирену гражданской обороны. На заправках и магазинах в ДНР образовались очереди — граждане уже выезжают к эвакуационным пунктам. Местные жители публикуют сообщения в мессенджерах о подготовке к выезду.

Маргарита Головатенко