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Глава МИД Украины отрицает подготовку наступления на Донбасс

18:20, 18.02.2022 1
Глава МИД Украины отрицает подготовку наступления на Донбасс
Фото: pixabay.com

Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы категорически отвергаем дезинформационные сообщения России о якобы готовящихся наступательных операциях или диверсиях на химзаводах», — написал он в Twitter.

О подготовке наступления Украины на Донецкую народную республику (ДНР) заявил ее глава Денис Пушилин. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ.

Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию. Мужчин, проживающих в республике, Пасечник призвал встать на защиту «своей земли».

В ЛНР приостанавливают работу общеобразовательных учреждений в связи с эвакуацией населения, детей распускают по домам. Минобразования ЛНР также заявило об эвакуации интернатов и детских домов в Россию.

В Донецке 18 февраля включили сирену гражданской обороны. На заправках и магазинах в ДНР образовались очереди — граждане уже выезжают к эвакуационным пунктам. Местные жители публикуют сообщения в мессенджерах о подготовке к выезду.

Маргарита Головатенко
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