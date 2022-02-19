В ДНР и ЛНР объявили о всеобщей мобилизации

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Пушилин призвал местных жителей, которые пребывают в запасе, отправиться в военные комиссариаты. По его словам, совместными усилиями удастся добиться необходимой победы.

— Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей...Мы защитим Донбасс и всех русских людей, — заявил глава ДНР.

Следом о мобилизации объявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Своим указом он установил запрет на выезд за пределы республики мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.



Накануне началась эвакуация жителей ДНР в Россию. Для работы по приему беженцев из ДНР, а также Луганской народной республики (ЛНР) на территории Ростовской области ввели режим повышенной готовности. Как сообщил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий, на пунктах пропуска с РФ находятся пункты помощи, где есть горячее питание и оказывается медпомощь.



Вчера вечером Пушилин заявил, что Киев может начать полномасштабное наступление в любой момент, и сложившаяся ситуация является критической. Отвечая на вопрос о том, идет ли дело к полномасштабной войне, он ответил: «к сожалению, да».



Диана Жиленкова