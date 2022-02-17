Российская фигуристка Анна Щербакова взяла золото на Олимпиаде в Пекине, Трусова — вторая, Валиева — четвертая

Российская фигуристка Анна Щербакова взяла золото на Олимпийских играх в Пекине. У Александры Трусовой — серебро. Камила Валиева исполнила свою программу с ошибками и стала лишь четвертой.

Первой из россиянок с произвольной программой на лед вышла Александра Трусова, ставшая первой фигуристкой, которой удалось выполнить пять четверных прыжков — четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп (степ-аут), двойной аксель — тройной тулуп (тройка), четверной лутц — тройной тулуп, четверной лутц, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. За произвольную программу «русская ракета» получила 177,13 балла. В сумме с баллами за короткую у нее 251,73 балла.

Второй из российских фигуристок свою произвольную программу представила Анна Щербакова. Она выполнила четверной флип — тройной тулуп, четверной флип, двойной аксель, двойной аксель, тройной лутц — тройной риттбергер, тройной флип — ойлер — двойной сальхов, тройной лутц. Ей жюри поставило 175,75 балла, итоговая сумма баллов составила 255,95. Так она сместила Трусову на вторую строчку.

15-летнаяя российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выступала последней из россиян. Практически в самом начале выступления она упала. Свою программу фигуристка исполнила с ошибками — четверной сальхов, тройной аксель (касание рукой), четверной тулуп (степ-аут) — тройной сальхов (падение), тройной риттбергер, четерной тулуп (падение), тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп (степ-аут). Общая сумма балов — 224,09. Это четвертое место.

Третье место у японки Каори Сакамото. На короткую и произвольную программу она в сумме набрала 233,13 балла.

15 января фигуристки выступали с короткой программой, по итогам которой лучшей стала Камила Валиева с 82,16 балла. Второе место по итогам было у Анны Щербаковой — 80,2 балла. Замкнула тройку лидеров спортсменка из Японии Каори Сакамото — 79,84 балла. «Русская ракета» Александра Трусова по итогам короткой программы заняла четвертую строчку с 74,6 балла.



Напомним, в копилке российских фигуристов уже есть золото в командном турнире Олимпийских игр. Однако церемония их награждения сорвалась из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.

Эта история вскрылась после выступления Валиевой в командном турнире — она стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота в программе Олимпийских игр. Ей далось исполнить два прыжка в четыре оборота — четверной сальхов (4S) и четверной тулуп (4Т). Так она в команде с другими российскими фигуристами — Марком Кондратюком, Анастасией Мишиной, Александром Галлямовым, Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым — взяла свое первое олимпийское золото.



С делом юной фигуристки в итоге разобрались и допустили ее до личного первенства, но Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Более того, там заявили, что если Камила Валиева войдет в тройку призеров, то церемонию награждения фигуристок в личном турнире тоже отменят.

После того, как Валиева успешно выступила с короткой программой, в МОК предупредили, что если 15-летняя фигуристка войдет в тройку лучших, то результаты соревнований в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде будут считаться предварительными. В Олимпийском комитете с этим не согласились.



Кроме того, ОКР уже направил в Международный союз конькобежцев (ISU) письмо, в котором указал, что результаты командного турнира на Олимпиаде не подлежат пересмотру. Дело в том, что антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов может пройти в том случае, если предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр.



Татьяна Демина