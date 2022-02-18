Путин поручил создать условия для размещения беженцев из Донбасса в Ростовской области

Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область, чтобы заняться созданием условий для размещения беженцев, сообщает «РИА Новости».



Беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, в том числе медицинской помощью. В частности, президент поручил выплатить каждому прибывшему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей.

Одномоментно ростовский губернатор попросил Путина об экстренной помощи в связи с большим наплывом беженцев из Донбасса.

Корреспонденты нескольких СМИ передали, что эвакуация жителей Донецкой народной республики (ДНР) в Россию уже началась. Согласно сообщениям, первыми из Донецка эвакуируют детей-сирот. 37 детей будут сопровождать семь человек — воспитатели-помощники, врач и директор.

О подготовке наступления Украины на Донецкую народную республику (ДНР) заявил ее глава Денис Пушилин. Он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», а украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать соответствующий приказ.

Спустя время с заявлением выступил и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, он призвал местных жителей эвакуироваться в Россию. Мужчин, проживающих в республике, Пасечник призвал встать на защиту «своей земли».

В Донецке 18 февраля включили сирену гражданской обороны. На заправках и магазинах в ДНР образовались очереди — граждане уже выезжают к эвакуационным пунктам. Местные жители публикуют сообщения в мессенджерах о подготовке к выезду.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Донбассе.

Маргарита Головатенко