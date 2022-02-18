Власти Татарстана рассматривают вопрос об отмене QR-кодов

Власти Татарстана на данный момент рассматривают вопрос об отмене некоторых антиковидных ограничений, в число которых входят QR-коды. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

— За последние дни мы видим стабилизацию в уровне заболеваемости. Поэтому на сегодня вопрос будет прорабатываться в части снятия каких-то ограничений, либо отмены, — уточнила она.

Напомним, QR-коды в Татарстане действуют с 11 октября 2021 года — доступ по ним осуществляется в торговые центры, театры, кинотеатры и так далее. Кроме того, с 22 ноября в республике они введены и в общественном транспорте.

В Татарстане коллективный иммунитет достиг 80,31%, что является плановым показателем. Однако ежесуточный прирост новых случаев коронавируса превышает отметку в 3 тысячи заболевших.



Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что некоторые регионы уже отменяют систему QR-кодов. Так, в Приволжском федеральном округе от них с 21 февраля отказывается Кировская область.