В Кремле учения с запуском баллистических ракет назвали регулярным процессом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал регулярным тренировочным процессом учения стратегических сил с запусками баллистических ракет. Об этом сообщает РБК.

По словам Пескова, они не должны вызывать обеспокоенности или опасения в других странах, так как все, кто должен был знать об учениях, были предупреждены заранее. Подобному процессу предшествует серия уведомлений в другие государства, и все это строго регламентировано.

Пресс-секретарь не стал делиться подробностями об учениях, так как подобная информация является непубличной. Также он не стал уточнять возможность присутствия на них президента Белоруссии Александра Лукашенко, прибывшего в Москву сегодня.

Фото: kremlin.ru

Плановое учение сил стратегического сдерживания было анонсировано сегодня. Оно пройдет под руководством президента РФ Владимира Путина. В учениях также задействуют Воздушно-космические силы (ВКС), Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Черноморский флоты.

Дарья Акимова