На пороге социального взрыва: каждый шестой татарстанец живет за чертой бедности

Правительство республики вынуждено увеличить пакет поддержки неимущих почти вдвое. Для малоимущих денег нет

Фото: Дмитрий Резнов

В Татарстане на меры социальной поддержки в 2022 году выделят почти 25 миллиардов рублей, это на 10 миллиардов больше, чем в допандемийном 2019 году. Помогать будут прежде всего семьям с детьми — благодаря федеральной и республиканской поддержке число многодетных семей почти за 10 лет в итоге выросло в 1,5 раза, составив более 40 тысяч к концу 2021 года. В то же время в Татарстане число людей, находящихся за чертой бедности, снижается очень медленно — их по-прежнему более 250 тысяч человек. И это по официальным данным, реальность может быть хуже. О том, кто и сколько может получить начиная с 2022 года, как долго будут финансово помогать решившим стать предпринимателями и что думают в Минтруда Татарстана о скандале в Нижнекамске о лишении детей из многодетных семей бесплатного питания, — в материале «Реального времени».

На соцподдержку в 2022-м в Татарстане выделят почти 25 миллиардов рублей

Как рассказала сегодня Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, объем бюджетных средств, направляемых на меры социальной поддержки, составит в 2022 году 24,7 миллиарда рублей, из них 14,1 миллиарда — республиканские средства. По словам министра, объемы каждый год растут: в 2019 году на меры поддержки было выделено 14,5 миллиарда рублей, в 2020-м — 19,16 миллиарда, а в прошлом году — 22,8 миллиарда. При этом, отметили в министерстве, «количество получателей мер уменьшается за счет повышения доходов граждан и применения принципов адресности». 81% мер сегодня имеют адресную направленность, тогда как в 2015 году адресно выплаты получали лишь 27% получателей.

— Основной упор делается именно на повышение адресности, то есть выплаты тем, кто действительно нуждается, — заявила Зарипова.

Как рассказала Эльмира Зарипова, объем бюджетных средств, направляемых на меры социальной поддержки, составит в 2022 году 24,7 миллиарда рублей, из них 14,1 миллиарда — республиканские средства. Фото: tatarstan.ru

Помогать будут прежде всего семьям с детьми — «наиболее пострадавшим от пандемии»

Татарстан уже пять лет находится в лидерах по низкому уровню бедности — по результатам 2020 года он составил 6,6% при общероссийском 12,1%. Однако и сегодня число татарстанцев, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума в 10,4 тысячи рублей, составляет 257,5 тысячи человек. Власти ожидают, что уровень бедности в 2022 году снизится, хотя и ненамного — до 6,3%. На этом фоне приоритетной для себя и республика, и Россия в целом считают поддержку «материнства и детства». Не только из-за демографической ямы вследствие кризиса 1990-х, но и из-за коронавируса. По словам Эльмиры Зариповой, семьи с детьми могли во время пандемии остаться без работы, попасть в локдаун или трудиться в режиме неполного рабочего дня, что сказалось бы на их финансовом обеспечении. Тем более что 72% именно бедного населения Татарстана — это семьи с детьми.

В Минтруда Татарстана отметили, что каждый второй рубль в Татарстане направлен на поддержку этих семей. В 2022 году по линии ведомства на это предусмотрено 11,6 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета — 6,9 миллиарда рублей. Из этих средств немалая часть пойдет на выплату материнского капитала, который составит в 2022 году 524,5 тысячи рублей при рождении первенца (при рождении второго он увеличивается на 168 тысяч, — прим. ред.).

С 1 июля появятся выплаты нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет на сроке от шестой недели беременности (но не позднее 12-й недели) в размере 50% от прожиточного минимума, или 5 862 рубля ежемесячно.

Приоритетной и республика, и Россия в целом считают поддержку «материнства и детства». Фото: realnoevremya.ru

«В основном выплаты касаются молодых семей»

С 2022 года ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, или 23 448 рублей на каждого члена семьи. Они будут получать каждый месяц по 10,4 тысячи рублей. Всего в Татарстане эти деньги получат 37,7 тысячи человек — из республиканского бюджета на это выделят 4,2 миллиарда рублей. Выплата, как известно, выплачивается до достижения ребенком трех лет, однако заявление на нее необходимо подавать раз в год, заявила министр:

— Потому что за год меняется статус, доходы… В основном выплаты касаются молодых семей, студентов, семей, где иногда работает один родитель, — объяснила она и рекомендовала писать заявление получившим первоначальный отказ в выплатах не каждый месяц, а раз в полгода, когда ситуация по доходам может кардинально поменяться (власти анализируют доходы за последние шесть месяцев).

«Семья за порогом бедности не может позволить себе автомобиль моложе пяти лет»

До достижения детьми семи лет в Татарстане «ведут» только малообеспеченные семьи, так как в остальных случаях отпуск по уходу за ребенком, как правило, заканчивается и женщина выходит на работу, то есть доходы семьи, скорее всего, увеличиваются. Из круга получателей выпадают семьи с двумя и более жилыми помещениями (например, квартирой и домом), с двумя и более автомобилями. При этом если семья претендует на получение выплат до семи лет, автомобиль должен быть выпущен пять лет и более назад.

— Семья за порогом бедности не может позволить себе автомобиль моложе пяти лет, — объяснила министр труда.

В то же время, оговорилась она, предусмотрены и «объективные причины отсутствия у граждан этих доходов», так называемое правило «нулевого дохода». Это может быть или уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, срочная служба в армии и трехмесячный срок после демобилизации. Периоды отсутствия доходов оцениваются в совокупности. А выплата назначается в случае, если период, в течение которого отсутствовали доходы по указанным основаниям, составляет в совокупности 10 и более месяцев.

В основном выплаты касаются молодых семей, студентов, семей, где иногда работает один родитель, объяснила Зарипова. Фото: tatarstan.ru

Число многодетных семей в Татарстане с 2012 года выросло в 1,5 раза — до 40 тысяч

Ежегодно с 2020 года в целях финансовой поддержки малообеспеченных многодетных семей осуществляются выплаты из бюджета Татарстана дополнительно на сумму около 500 миллионов рублей. Эти деньги идут, в частности, на подарочные наборы (получили в прошлом году 4,3 тысячи семей) или, к примеру, на 100-процентную компенсацию платы за посещение детского сада для многодетных семей (с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи).

Благодаря этой поддержке, отметила Эльмира Зарипова, республика «не падает по вторым и прирастает по третьим» — то есть число семей с двумя детьми не снижается, а количество семей с тремя детьми и более даже растет.

В итоге число многодетных семей в Татарстане выросло с 24,8 тысячи в 2012 году до 40,5 тысячи в 2021 году. Доля рождений вторых детей составила уже 38%, а количество рожденных третьих детей ежегодно увеличивается на 2%.

Всего, по данным министра труда, в Татарстане пособия для детей до трех лет получили 36,7 тысячи человек. В 2022 году ожидается, что их число снизится до 25 тысяч. И напротив, число получателей на детей от трех до семи лет в 2022 году вырастет на тысячу человек, до 48 тысяч.

«Силами одного государства, если нет мотивации к труду, ситуации не всегда можно помочь»

Вторая часть мер идет на борьбу с бедностью вообще. Основным инструментом помощи является, по словам Зариповой, «конечно, занятость»:

— Силами одного государства, если нет мотивации к труду, ситуации не всегда можно помочь. Есть истории, когда люди откатываются назад, — отметила она. — У нас есть также социальный контракт, договор между гражданином и государством с целью преодоления ситуации. Как показала практика в 1990-е годы, просто «дать денег» проблему в семье не решало, качество жизни не меняло. А социальный контракт — инструмент, когда человек берет на себя обязательство. Получить дополнительную профессию обещает, например, или дает обязательство по лечению алкоголизма, это тоже бич, влияющий на качество жизни, особенно семей с детьми. Или намерен стать предпринимателем, самозанятым или личное подсобное хозяйство завести. Спрос есть. Число контрактов растет. В 2022 году, мы полагаем, их будет 9 623 на 635 млн рублей, — рассказала она.

Основным инструментом помощи бедным является, по словам Зариповой, «конечно, занятость». Фото: realnoevremya.ru

Войти в программу социального контракта могут семьи опять же с доходами ниже прожиточного минимума, установленного для социально-демографических групп населения, имущественная обеспеченность которых ниже уровня, установленного приложением к закону республики от 8 декабря 2004 года «Об адресной социальной поддержке населения». Однако в последние годы выявилась проблема, касающаяся сельского населения, часть которого не могла заключить такой контракт.

Дело в том, что при оценке уровня имущественной обеспеченности семьи в целях оказания помощи на основании социального контракта учитывается наличие в собственности членов семьи «жилых домов и жилых помещений, нежилых помещений, автотранспорта, а также земельных участков, площадь которых в расчете на члена семьи не превышает 0,2 га». Однако в условиях раздачи «паевых» земель, имевшей место в 1990-х годах, большая часть малоимущего сельского населения не смогла претендовать на государственную социальную помощь — в 2021 году доля отказов по причине наличия «паевых» земель составила 18%. В целях снижения уровня бедности власти Татарстана приняли решение при определении права граждан на оказание государственной социальной помощи «не учитывать наличие в их собственности земельных участков».

— Это позволит расширить круг заключивших контракт, особенно среди сельского населения, — порядка 1 000 сельских семей смогут войти. В 2021 году у нас причиной 600 отказов для семей с низкими доходами были именно паевые земли, — пояснила Зарипова.

Кроме того, власти Татарстана исключили из перечня недвижимого имущества, учитываемого при определении уровня обеспеченности семьи, хозяйственные постройки до 15 кв. м, не расположенные на земельных участках, предназначенных для ИЖС, ведения ЛПХ, садовых земельных участков, — это овощехранилища, сараи и проч. Также исключены и нежилые помещения, площадь которых не превышает 15 кв. метров, расположенные в многоквартирных домах, гаражных комплексах: кладовки, боксы.

«Сумма в 150 тысяч рублей позволит решившим открыть свое дело закупить оборудование»

В Татарстане будут оказывать финансовую поддержку (в размере прожиточного минимума) по поиску работы не дольше 9 месяцев. 150 тыс. рублей на 12 месяцев — столько же могут получить решившие стать самозанятыми — сумма будет разово даваться тем, кто собирается открыть свое дело. В остальных случаях — не дольше полугода.

— Сумма в 150 тысяч рублей позволит решившим открыть свое дело закупить оборудование, например, а начав дело, войти в программы Минэкономики Татарстана, — отметила министр труда.

В Татарстане будут оказывать финансовую поддержку в размере прожиточного минимума по поиску работы не дольше 9 месяцев. Фото: realnoevremya.ru

Наконец, третья часть мер будет направлена на «догазификацию» республики. Те, кто подключил газ после 21 апреля 2021 года, будут иметь право на выплату для проведения газа внутри участка и дома и приобретение (но не установку) оборудования. Она составит 80 тысяч рублей, и получить их смогут ветераны войны, многодетные семьи, инвалиды I и II группы, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, и семьи с доходом ниже 10 тысяч рублей на члена семьи. 60 тысяч рублей могут получить семьи с доходом от 10 до 19 тысяч рублей на члена семьи.

Сам проект по такой субсидии пока, впрочем, не принят и находится на межведомственном согласовании. Всего сегодня требуется догазификация 18 тысячам объектам в Татарстане. Вероятное число получателей — 2,5 тысячи человек.

Зарипова о скандале в Нижнекамске: «Надо понимать, когда вы вводите льготы, на какой срок вы сможете их обеспечивать»

Министр также на брифинге рассказала, что в настоящий момент проблем с задержкой зарплаты на предприятиях Татарстана нет — основным должником продолжает оставаться «КЗСК-Силикон». Однако оперативная задолженность — не подпадающая под законодательство, и не вызывающая административных или уголовных мер — составляет все-таки 200 миллионов рублей, и власти Татарстана «плотно по ней работают». Кроме того, в республике мониторят и поступления компаний в местный бюджет, и перечисление социальных взносов. Даже если компании продолжают выплачивать зарплату, в муниципалитетах полагают снижение таких поступлений тревожным звоночком.

Зарипова прокомментировала и недавний скандал в Нижнекамске, где с 8 февраля отменили дополнительное бесплатное питание для школьников из многодетных семей. Министр указала на то, что нормы по бесплатному питанию этих категорий школьников нет ни в российском, ни в татарстанском законодательстве.

— Муниципалитеты сами вправе устанавливать дополнительные льготы. И в Нижнекамске она была установлена. Но я всегда говорю: надо понимать, когда вы вводите льготы, на какой срок вы сможете их обеспечивать. Тут вопрос к нижнекамским властям, — заявила Эльмира Зарипова.