Минниханов: «Некоторые меры по QR-кодам были вынужденными. Но мы уже имеем коллективный иммунитет»

В Татарстане в течение нескольких недель наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, однако в последние дни ситуация стала стабилизироваться. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов.

По его словам, для формирования устойчивого коллективного иммунитета необходимо завершить вакцинацию жителей вторым компонентом. Всего в РТ полный курс вакцинации от COVID-19 завершили 1 908 523 человека.

Также продолжается вакцинация детского населения республики. Прививку от коронавируса сделали уже 1 803 подростка. Минниханов отметил, что процедура строго проводится только при наличии согласия родителей.

Фото: Максим Платонов

Президент добавил, что с 21 февраля татарстанцы смогут получать сертификат о перенесенном заболевании по результатам теста на антитела.

Также с понедельника снимаются ограничения по доступу на объекты розничной торговли, общепита и транспорта — QR-код для входа туда больше не нужен. Кроме того, отменяются ограничения по ночной работе объектов торговли, на оказание услуг баней и саун, а также на ночную работу ярмарок. Помимо прочего, снимаются ограничительные меры по загрузке гостиниц.

Минниханов отметил, что в то же время полностью сохраняются такие требования, как соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не прививались и не болели COVID-19 в последние полгода. Сохраняется 50%-я заполняемость помещений при проведении мероприятий. Возможна 70%-я заполняемость при наличии полной вакцинации сотрудников. Остается и запрет на применение кальянов, деятельность ночных клубов, услуги общепита в ночное время.

Кроме того, президент РТ напомнил о необходимости прохождения «утреннего фильтра» в школах. Минниханов отметил эффективность его работы. На карантине остаются 12 классов.

Также Министерству здравоохранения необходимо продолжить работу по привлечению волонтеров для доставки лекарств пациентам с COVID-19.

— Я хотел бы поблагодарить население. Понятно, что некоторые меры, которые мы ввели по QR-кодам, были вынужденными. Но за счет этой работы мы уже имеем коллективный иммунитет, — рассказал президент республики.

За последние сутки в Татарстане выявили 3 463 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились 91 313 жителей республики. Всего выздоровели 60 211 человек, в том числе 3 346 — за минувшие сутки.

Диана Жиленкова