Сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине

18 февраля мужская сборная России по хоккею провела полуфинальный матч на ОИ-2022 с командой Швеции. Встреча началась в 16.10. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1

В основное время шайбы забросили:

1:0 — 22 Слепышев (Карнаухов, Яковлев);

1:1 — 47 Ландер (Теммернес, Пудас).

Однако для определения победителя матча между сборными России и Швеции не хватило дополнительных десяти минут. В полуфинале россияне обыграли в серии буллитов команду Швеции со счетом 3:2. Решающий бросок осуществил Арсений Грицюк.

Напомним, хоккейный турнир стартовал в среду, 9 февраля. Сборная России напрямую вышла в четвертьфинал, заняв первое место в группе. В 1/4 финала россияне обыграли сборную Дании.

В матче за золото сборная России 20 февраля сразится с командой Финляндии. Шведы завтра поборются за бронзовые медали со словаками.

Маргарита Головатенко