В Луганске произошел мощный взрыв
В Луганске около 00.05 прогремел мощный взрыв, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях и мессенджерах.
С места событий появляются фотографии и видео с разных ракурсов, отснятые с разных концов города. СМИ сообщили, что горит газопровод «Дружба».
Данных о причине взрыва от властей самопровозглашенной Луганской народной республики пока нет.
Сообщается, что аварийные бригады ГУП «ЛУГАНСКГАЗ» выехали на место инцидента. На данный момент огонь не утихает.
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