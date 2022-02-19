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В Луганске произошел мощный взрыв

00:25, 19.02.2022
В Луганске произошел мощный взрыв
Фото: кадр видео

В Луганске около 00.05 прогремел мощный взрыв, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях и мессенджерах.

С места событий появляются фотографии и видео с разных ракурсов, отснятые с разных концов города. СМИ сообщили, что горит газопровод «Дружба».

Данных о причине взрыва от властей самопровозглашенной Луганской народной республики пока нет.

Сообщается, что аварийные бригады ГУП «ЛУГАНСКГАЗ» выехали на место инцидента. На данный момент огонь не утихает.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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