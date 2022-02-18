Путин подписал ежегодный указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы в 2022 году, документ опубликован на официальном портале правовой информации.



«Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — сказано в документе.

Правительство и органы исполнительной власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов.

Сборы граждан РФ в запасе — плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Общая продолжительность военных сборов для граждан, пребывающих в запасе, не может превышать два месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев.

Маргарита Головатенко