СК просит Басманный суд продлить арест ректору Ильшату Гафурову

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Сегодня в Басманном райсуде Москвы намечено заседание по делу ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Следком просит продлить ему срок ареста по делу о подстрекательстве к убийству.



Адвокаты обвиняемого намерены просить о его освобождении под домашний арест.

Рассматривать ходатайство будет судья Наталия Дударь, известная своим участием в ряде других резонансных дел. Так в 2003-м она санкционировала арест бывшего главы МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева по «делу Юкоса». В 2009-м президиум Верховного суда РФ признал то решение незаконным.

В 2015-м судья Дударь вынесла первый в России приговор по уголовному делу за неоднократные нарушения правил проведения публичных протестных акций. Прокурор просил для оппозиционера Ильи Дадина 2 года колонии общего режима — судья дала на год больше. В апелляции защита смогла добиться снижения этого срока на полгода.

В 2019-м та же служительница Фемиды отправила в СИЗО заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. В том же году она продлевала срок домашнего ареста главе инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви и советнику фонда по финансовым услугам Филиппу Дельпалю по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Напомним, под стражей Гафуров находится с 22 декабря 2021 года, ему предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству владельца крупнейшего елабужского рынка Айдара Исрафилова в 1999 году. Вину ректор не признает.

На днях один из свидетелей по данному делу — осужденный лидер ОПГ «29 комплекс» Адыган Саляхов — в разговоре с журналистами открестился от показаний против ректора.