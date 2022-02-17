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Татьяна Тарасова прокомментировала четвертое место Валиевой на Олимпиаде

17:38, 17.02.2022
Татьяна Тарасова прокомментировала четвертое место Валиевой на Олимпиаде
Фото: youtube.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала сегодняшнее выступление российской фигуристки Камилы Валиевой, после которого она заняла четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Как же можно утешить Камилу? Ее убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели», — высказалась Тарасова.

Фото: olympic.ru

Сегодня Камила Валиева выступала с произвольной программой на Олимпийских играх. В самом начале выступления она упала. Свою программу спортсменка исполнила с ошибками — четверной сальхов, тройной аксель (касание рукой), четверной тулуп (степ-аут) — тройной сальхов (падение), тройной риттбергер, четверной тулуп (падение), тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп (степ-аут). Она набрала 224,09 балла и заняла четвертое место.

Золото взяла другая российская фигуристка — Анна Щербакова. Серебро получила Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото.

Дарья Акимова
СпортФигурное катание

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