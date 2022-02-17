Татьяна Тарасова прокомментировала четвертое место Валиевой на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала сегодняшнее выступление российской фигуристки Камилы Валиевой, после которого она заняла четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Как же можно утешить Камилу? Ее убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели», — высказалась Тарасова.

Фото: olympic.ru

Сегодня Камила Валиева выступала с произвольной программой на Олимпийских играх. В самом начале выступления она упала. Свою программу спортсменка исполнила с ошибками — четверной сальхов, тройной аксель (касание рукой), четверной тулуп (степ-аут) — тройной сальхов (падение), тройной риттбергер, четверной тулуп (падение), тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп (степ-аут). Она набрала 224,09 балла и заняла четвертое место.



Золото взяла другая российская фигуристка — Анна Щербакова. Серебро получила Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото.

Дарья Акимова