Глава Верховного суда РТ: в Татарстане в 16 раз выросло число привлеченных за митинги

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Нагрузка на административные коллегии судов в республике продолжает расти. В целом за прошлый год количество материалов о правонарушениях выросло на 16%. Тогда как гражданских и уголовных дел стало больше на 4 и 8% соответственно. Эти цифры прозвучали в докладе на итоговой конференции судей Татарстана, передает с заседания журналист «Реального времени».



При этом в республике в 16 раз выросло число судебных процессов, связанных с нарушением порядка организации либо проведения митингов и иных публичных мероприятий. А еще увеличилось число фактов привлечения физлиц за незаконную продажу алкоголя — в 2,5 раза.

Также в тройку лидеров попали дела о неповиновении законным требованиям силовиков.

В административном порядке наказаны 314 тысяч человек, половина из них получили штрафы, четверть — предупреждение.

Также сегодня стало известно о сокращении в четыре раза количества поданных следствием ходатайств о домашнем аресте.