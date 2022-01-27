Темляков: «Спасти от банкротства ряд предприятий компенсация по QR-кодам не поможет»

Фото: Максим Платонов

С момента введения в транспорте Татарстана QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании казанские перевозчики совместно с контрольно-ревизионной службой Комитета по транспорту и сотрудниками полиции проверили более 32 тыс. автобусов. Как сообщил «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, за это время было выявлено почти 11 тыс. пассажиров без QR-кодов.

Что касается пассажиропотока, то в 2021 году из-за введения кодов он упал на 30%, на ряде маршрутов — до 50%.



Но несмотря на решение о компенсации перевозчикам убытков из-за введения кодов, она пока не поступала.

— Перевозчики очень ждут компенсации убытков по QR-кодам. Ситуация на данный момент у перевозчиков сложная. В Казани тариф регулируемый. Спасти от банкротства ряд предприятий компенсация по QR-кодам не поможет. Перевозчики ждут решение Комитета РТ по тарифам, — сообщил Темляков сегодня.

Фото: Максим Платонов

Неделю назад казанские перевозчики попросили поднять стоимость проезда в общественном транспорте на пять рублей. Тогда Темляков тоже заявил, что, даже если от властей поступит компенсация убытков из-за введения QR-кодов на транспорте за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года, ситуация все равно останется очень сложной.

— Единственный доход перевозчиков Казани — это средства, которые пассажиры платят за проезд. Выход из сложившейся ситуации перевозчики видят в пересмотре тарифа и пересмотре компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий. Перевозчики считают, что компенсацию льготных категорий граждан из бюджета нужно с 20 рублей увеличить до 27 рублей либо повысить стоимость проезда по транспортной карте, банковской карте и за наличный расчет на пять рублей, — заключил Темляков.

Последний раз проезд в общественном транспорте Казани повышали год назад — с 1 марта 2021 года он вырос с 30 до 35 рублей. Это коснулось только покупки билетов за наличные.

