За 2021 год в Татарстане нашли почти 70 нарушений по начислению платы за ЖКУ и вернули жильцам 6 миллионов

Фото: Олег Тихонов

В феврале из-за роста платы за отопление в Татарстане многократно возросло количество обращений татарстанцев в Минстрой и жилищную инспекцию. О результатах проведенных проверок и изменении платежей за отопление в РТ рассказали первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов и начальник Государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов.

Откуда цифры в платежке

— Мы уже в течение пяти лет в части начислений за отопление работаем по факту. Это значит, что там, где установлены приборы учета, объем тепловой энергии учитывается приборами учета. Там, где отсутствуют приборы учета — есть такие дома, где нет технической возможности по установке приборов учета, отопление начисляется по нормативам. Нормативная величина утверждается нашим министерством для каждого многоквартирного дома исходя из его серии, конструктивных элементов, — отметил Фролов.

Он пояснил, что приборы учета находятся в подвале домов и врезаются в трубу, как правило, вплотную к внутренней стороне фундамента. Так наиболее точно фиксируются показатели теплоносителя — объем и температура как на входе, так и на выходе обратно. Преимущественно используются электромагнитные счетчики и дополнительное оборудование, так как расчет тепла производится комплексно, а не каким-то одним прибором. Показания снимаются ежесуточно (где-то даже ежечасно) и автоматически направляются в расчетную организацию. Та, в свою очередь, ежемесячно делает выгрузку и выставляет счета жильцам квартир.

В новых жилых домах, где при проектировании использована горизонтальная разводка тепловой энергии, используются также квартирные приборы учета тепла. В таких домах жители могут регулировать и контролировать подачу тепла самостоятельно. При этом у собственников квартир в современных ЖК также возникает необходимость совместно оплачивать отопление общедомового имущества (подъезды, чердаки и т.д.).

Фролов пояснил, что приборы учета находятся в подвале домов и врезаются в трубу, как правило, вплотную к внутренней стороне фундамента. Так наиболее точно фиксируются показатели теплоносителя. Фото: realnoevremya.ru

Собственникам помещений вернули 6 млн рублей излишне уплаченных денег

— Были рассмотрены все обращения, которые поступили на телефон горячей линии и в соцсети министерства. Фактов нарушения по порядку начисления не выявлено. Были отдельные случаи нарушений, связанные с несвоевременной передачей показаний квартирных приборов учета. И, к сожалению, выявляются факты того, что в пустующих квартирах приборы учета показывают минимальные значения, то есть в этих квартирах максимально «прижимают» батареи, — заявил замминистра строительства Татарстана.

По словам спикера, такие владельцы квартир фактически вешают свои затраты на соседей, которые поддерживают в своем помещении нормальную температуру. К слову, нормативные показатели температуры в квартире составляют 20—24 градуса, для угловых квартир — на 2 градуса выше.

Начальник Государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов в своем докладе отметил, что в его ведомство за 2021 год поступило свыше 3 100 обращений по начислению платы за ЖКХ. На их основании проведено более тысячи проверок и выявлено всего 67 нарушений, по которым приняты действия административного воздействия. Собственникам помещений возвращено свыше 6 млн рублей излишне уплаченных денег.

Начальник Государственной жилищной инспекции РТ Сергей Крайнов отметил, что в его ведомство за 2021 год поступило свыше 3 100 обращений по начислению платы за ЖКХ. Фото: realnoevremya.ru

Поправка на погоду

Фролов привел статистику, подтверждающую, что январь 2022 года был холоднее декабря 2021 года. Среднесуточная температура за период снятия показаний (23 декабря — 23 января) заметно снизилась. В декабре в Казани она была -4,2 градуса, в январе — минус 10,9 градуса, то есть на 6,7 градуса ниже. По Набережным Челнам разница среднесуточных температур составила 6,9 градуса.

Если же сравнить показания января 2022 года и декабря 2021 года, то объем потребления электроэнергии увеличился в Казани на 27%, в Набережных Челнах — на 30%. И отгруженный объем тепловой энергии действительно оказался больше. То есть начисления со стороны УК произведены корректно.

Спикер напомнил, что снятие показаний управляющими компаниями производится 23—25-го числа текущего месяца. Таким образом, оставшиеся несколько дней попадают в расчет следующего месяца. Учитывая, что последняя неделя декабря традиционно одна из самых холодных в году, квитанции за январь содержат наиболее высокие суммы.

Спикер также сравнил данные января 2022 года с аналогичным периодом 2021 года. Тут оказалось, что объем потребления тепла стал ниже на 2%. Но за счет выросшего за год тарифа цифры в графе «тепло» продолжили увеличиваться.

В свою очередь Сергей Крайнов заметил, что знак равенства между понижением температуры на улице и повышением начислений за тепло ставить нельзя. Зависимость есть, но она не всегда линейная.

Новые тарифы в разработке

Алексей Фролов отметил, что уже на протяжении семи лет тарифы меняются с 1 июля, а не с 1 января. Однако повышение тарифных ставок жители ощущают на себе гораздо позже — в самые холодные месяцы, то есть как раз в декабре-январе.

— В прошлом году изменения были в размере 4,4%, и в текущем периоде начисляются эти тарифы, — поделился цифрами Алексей Фролов.

Повышение тарифных ставок жители ощущают на себе в самые холодные месяцы, то есть как раз в декабре-январе. Фото: realnoevremya.ru

На вопрос о том, известны ли тарифы на будущий год, представитель Минстроя ответил, что точные цифры еще в разработке, хотя тарифная кампания завершена осенью. Известно, что предельные индексы роста в регионе определены на отметке 6,2%. По Казани принято решение, что эта цифра, вероятно, будет чуть выше, что связано со стартом крупного инвестиционного проекта по модернизации сферы ЖКХ.

Основным решением проблемы повышенных начислений Алексей Фролов считает работу по энергосбережению. С учетом особенностей старых многоквартирных домов эта задача непростая. Один из инструментов — установка узлов погодного регулирования (данное оборудование позволяет корректировать температуру теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры окружающей среды и тем самым избегать «перетопов» и добиваться сокращения других лишних энергозатрат).

Таким оборудованием уже оснащены почти 100% домов в Челнах. В столице РТ — почти 60%. Профильное министерство продолжит установку узлов погодного регулирования при проведении капремонта домов в Казани, Нижнекамске и других городах.

Ильгиза Насибуллина