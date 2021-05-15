События недели: трагедия в гимназии, посевная за четверть миллиарда и лето без новых «ковидных» запретов

Главные события недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Прошедшая неделя в Татарстане принесла с собой большую, чудовищную трагедию: 11 мая навсегда войдет в историю как день, когда по вине обезумевшего стрелка погибли девять человек — семь восьмиклассников и два учителя гимназии №175. Еще 21 человек был ранен и получил серьезные травмы. Жестокая расправа над невинными детьми вызвала резонанс во всем мире. Боль утраты отозвалась в сердце каждого. В городах республики, России и мира возле представительств РТ были созданы временные мемориалы — люди несли к ним цветы, мягкие игрушки, зажигали свечи. В Казань по распоряжению Владимира Путина приехали ведущие медики, следователи, прибыли министры здравоохранения, просвещения и глава Следкома РФ. Почти все события последующих дней так или иначе были связаны с трагедией — спасение пострадавших, арест убийцы, похороны погибших. 12 мая в РТ было объявлено днем траура. Один из главных мусульманских праздников — Ураза-байрам — тоже прошел под знаком скорби, а все молитвы верующих касались погибших. Но жизнь продолжается: аграрии республики завершают посевную, коллективу КАИ представили временного ректора, республиканский Роспотребнадзор заявил, что пока не собирается устанавливать новые запреты из-за коронавируса. А Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля открыл XXXIV Нуриевский фестиваль.

Трагический вторник 11 мая

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, вооружившись автоматическим дробовиком, пришел в гимназию №175 и открыл огонь по попавшимся на его пути сотрудникам. А потом, зайдя в кабинет, расстрелял учеников 8 «А» класса и их учительницу.

Жертвами хладнокровного убийцы стали девять человек — семь школьников, 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова.

За 20 минут до расправы стрелок выложил пост в телеграм-канале, где назвал себя «богом», и сообщил, что сегодня он «убьет огромное количество биомусора и сам застрелится».

Изначально говорилось о двух напавших на гимназию — второго якобы ликвидировали сотрудники СОБР в здании школы. Однако позже МВД официально опровергло эту информацию. К месту происшествия прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Побывав в школе, он сообщил, что в результате стрельбы погибли семь школьников и одна учительница — «погибли четыре мальчика и три девочки, 20 человек находятся в больнице». 12 мая по поручению президента республики было объявлено днем траура, отменены все развлекательные мероприятия.

Фото: Максим Платонов

До 14.30 во вторник в Казани действовал режим контртеррористической операции (КТО). Занятия в школах города 12-го числа решено было отменить. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более человек»), а само дело передали в центральный аппарат СКР. По следам трагического происшествия Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах. Генпрокуратура России также взяла на особый контроль проведение прокуратурой Татарстана проверки по факту нападения на казанскую гимназию №175.



Как выяснили в этот день представители Следкома, напавший на школу Галявиев владел оружием на законных основаниях. Президент Владимир Путин в связи с трагедией в этот же день поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

Для эвакуации раненых учеников и преподавателей в Казань прибыл спецборт МЧС. Также прилетели министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Было объявлено, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, 400 тысяч рублей — людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени. Вахтера гимназии, которая успела нажать кнопку тревожной сигнализации, и учителей, которые оперативно среагировали в чрезвычайной ситуации и тем самым спасли многие жизни, представят к наградам.

Фото: Максим Платонов

Ближе к вечеру у ворот 175-й гимназии развернули стихийный мемориал — жители города несли к нему цветы, мягкие игрушки, зажигали свечи в память о погибших. Временные мемориалы также развернули в других городах республики. Люди, пытаясь хоть как-то помочь, сдавали донорскую кровь для пострадавших, в центре переливания крови образовались очереди, был создан мобильный пункт. После трагедии соцсети начали заполняться слухами и фейками: появилась информация, якобы родители не могут найти некоторых детей, ее опровергли в мэрии. Поздно вечером Следком России опроверг и информацию о якобы заложенном в гимназии взрывном устройстве.

Во вторник вечером президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с главой Минпросвещения страны Сергеем Кравцовым и министром здравоохранения России Михаилом Мурашко посетили раненных при стрельбе в школе детей.



Прощание с погибшими, арест Галявиева, приезд Бастрыкина

12 мая в Татарстане был день траура по погибшим накануне в гимназии №175 детям и учителям. В Казани простились со всеми погибшими в школе: двумя педагогами и семью детьми 14—15 лет.

На Самосыровском мусульманском кладбище похоронили трех школьников — Эмира Шайхетдинова, Ильзию Нагимуллину и Дамира Гайнутдинова, и учительницу Эльвиру Игнатьеву.

Фото: Максим Платонов

В среду пострадавших от действий напавшего на гимназию стало больше — утром в больницу доставили еще двух школьников. 11 мая официально сообщали лишь о 18 пострадавших, восемь из которых получили пулевые ранения. Теперь их 23. Как рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, на утро состояние всех было стабильное, но есть и тяжелые пациенты.

Из ДРКБ в этот день выписали 15-летнего школьника, пострадавшего в гимназии №175: он был госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами лица.

Около 16.00 девятерых пострадавших, в том числе пятерых детей, в тяжелом состоянии увезли спецбортом МЧС в Москву. Двое школьников остаются в крайне тяжелом состоянии.



Утром 12 мая в Казань прилетел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. А еще в городе уже работает большая группа следователей из Москвы. К делу привлечено более 100 криминалистов, экспертов и следователей.

Вечером 12 мая Советский райсуд Казани вынес решение — арестовать на два месяца, до 11 июля, Ильназа Галявиева. Как стало известно в ходе заседания, он совершил не менее 17 выстрелов. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения. Возражать против ареста он не стал, а во время суда был невозмутим и спокоен, улыбался, на вопросы журналистов не отвечал. По уголовному делу назначили более 30 необходимых судебных экспертиз. Пока состояние Галявиева считается неадекватным, заявили в СК, что препятствует его допросу.



Фото: Максим Платонов

Власти Казани продлили льготу на летние веранды

Этим летом в Казани будут работать почти 150 нестационарных объектов торговли и более 160 летних веранд. При этом арендную плату за них владельцам кафе и ресторанов вносить не придется.

Таким образом власти столицы Татарстана решили поддержать ресторанный бизнес, пострадавший от коронакризиса.

Договоры на аренду мест продажи наиболее ходовых сезонных товаров заключают сразу на 3 года. Свернуть сезонную торговлю собственники нестационарных объектов должны будут лишь в ноябре.

Посевную в РТ оценили в 25 млрд рублей

В Татарстане завершается весенне-посевная кампания. В этом году, как и в 2020-м, аграрии засеют 2,8 млн гектаров пашни.

Затраты на весенне-полевую кампанию составят порядка 25 млрд рублей. Завершится посевная, если не вмешаются погодные условия, через пару недель.

Фото: Илья Репин

Кстати, помимо урожая традиционных злаков и овощей, в этом году в РТ планируют собрать и урожай плодов и ягод — более тысячи тонн. С 2018 года в Татарстане возродили возделывание садов, под которые отвели 420 га, а в этом году ягодными культурами засадят еще 50 гектаров угодий.



Экс-подполковника полиции — в колонию на 10 лет

12 мая Кировский райсуд Казани вынес решение в отношении подполковника полиции в отставке Ильнара Залялова.

Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 15,5 млн рублей. Экс-главу подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД РТ признали виновным в получении взятки в 500 тыс. руб. и мошенничестве на 25 млн рублей.

До этого заседания прения по делу братьев Заляловых заняли почти пять часов, а защитники и подсудимые на протяжении двух предыдущих заседаний убеждали Кировский райсуд Казани — обвинительный приговор по делу невозможен.

Фото: Ирина Плотникова

Осужденные и их адвокаты намерены обжаловать решение Кировского райсуда Казани.

Главный технический вуз РТ возглавил временный ректор

В среду исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ был назначен Тимур Алибаев — прежде он возглавлял администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Как известно, зимой бывший глава вуза Альберт Гильмутдинов, занимавший этот пост с 2013 года, снял свою кандидатуру на выборах нового руководителя вуза.

У нового ректора солидный послужной список, последним местом его работы (с декабря 2010 года) был пост главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

В пятницу временного руководителя института его коллективу представил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Для сотрудников вуза кандидатура Тимура Алибаева оказалась совсем неожиданной — его не было в списке четырех кандидатов на пост главы технического университета, да и выборы еще не проходили. Хотя Алибаев будет исполнять обязанности руководителя вуза до утверждения ректора в установленном порядке.

Фото: Олег Тихонов

Праздник разговения после Рамадана

13 мая мусульмане всего мира отметили один из двух главных праздников, которым завершился месячный пост Рамадан, — Ураза-байрам.

Для верующих Татарстана он прошел под знаком скорби и молитв о девяти жертвах бойни в гимназии. Богослужения прошли в 70 мечетях Казани, а всего в городских праздничных мероприятиях поучаствовали более 20 тысяч верующих.

Проповедь и намаз в Галеевской мечети столицы прошли с участием главы Татарстана. Как отметил в обращении к верующим Рустам Минниханов, «мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых».

Фото: tatarstan.ru

«Я своего ребенка просто не узнала»



Одной из учениц 8 «А» класса, в кабинет которого ворвался хладнокровный убийца Галявиев, московские хирурги в госпитале им. Бурденко на днях провели уже две операции.

Аделя Гумирова спаслась от пуль безумца, выпрыгнув из окна третьего этажа и утянув с собой одноклассника, чем спасла ему жизнь. Девочка при падении получила серьезные травмы: «сильный удар пришелся на правую ногу, тазобедренный сустав пострадал, осколки у позвоночника. У Адели пулевых ранений нет, но много переломов — обе кисти и нога на аппарате Илизарова», — поделилась мама школьницы, которая находится рядом с ней.

Девочка до операции рассказала родным о том, что происходило в классе, когда туда ворвался вооруженный преступник.

— Дочка, как просыпается — а ей обезболивающие колют, она все время спит, постоянно рассказывает, рассказывает. Все, что она видела. Первый день у нее был шок, я своего ребенка просто не узнала, такие глаза никогда в жизни не видела, — сказала мама Адели.

Фото: Максим Платонов

Рассказами своей дочери об этом дне поделилась еще одна мама ученицы 8 «А» — Сабины Валиевой. Она рассказала, как чудом выжила ее дочь — не рискнула прыгать из окна и спряталась в классе под парту.



Лето — пока без новых ограничений

Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане не собираются вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса на период туристического сезона — «ужесточать что-либо на сегодня пока показаний никаких нет».

Еще она отметила, что «ситуация с коронавирусом в Татарстане остается стабильной, обстановка после майских праздников будет понятна к концу месяца». При этом в Москве, по оценке столичных властей, ситуация с коронавирусом остается напряженной, «цифры не радуют».

В Казани открылся Нуриевский фестиваль классического балета

XXXIV Нуриевский фестиваль в Казани открылся в четверг при полном аншлаге. Вопреки традиции, первым балетом фестиваля, который увидели гости, стала не местная постановка, а спектакль «Тысяча и одна ночь», созданный на Приморской сцене Мариинского театра, во Владивостоке.

Фото: Максим Платонов

Это совершенно новая постановка балета 1979 года, переосмысленная главным балетмейстером Приморской сцены Эльдаром Алиевым. Дирижировал приглашенный из Баку музыкант — главный дирижер и музыкальный руководитель бакинской оперы Эйюб Кулиев. Артисты прилетели из Владивостока, а вот оркестр и хор были наши. Зрителей Нуриевского ждет еще несколько удивительных постановок, в числе которых переосмысленная заново «Спящая красавица», которая и станет главной премьерой фестиваля.

