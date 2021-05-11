В Казани у гимназии №175 организовали уже третий стихийный мемориал

Фото: Максим Платонов

В Казани у гимназии №175, где сегодня при стрельбе погибли девять человек, организовали уже третий стихийный мемориал, сообщает RT.

Местные жители выстраиваются в очередь, чтобы выразить скорбь по погибшим и пострадавшим школьникам, учителям и другим сотрудникам гимназии. Казанцы несут к мемориалам цветы, игрушки и зажигают свечи.

Верующие читают у мемориала молитвы.

Также на месте происшествия свечами выложили номер гимназии — 175.

Стихийные мемориалы организовали и в других городах Татарстана, в том числе в Набережных Челнах и Нижнекамске. В память о трагедии мемориалы появились и в других российских городах: в Москве, Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде и других.

Татьяна Демина