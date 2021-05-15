Нуриевский фестиваль открылся «не по уставу», но сказочно

Бакинский дирижер, казанский оркестр и театр из Владивостока представили в Казани балет «Тысяча и одна ночь»

Фото: предоставлено Мариинским театром

XXXIV Нуриевский фестиваль в Казани открылся при полном аншлаге. Вопреки традиции, первым балетом, который увидели гости, стала не местная постановка, а спектакль «Тысяча и одна ночь», созданный на Приморской сцене Мариинского театра, во Владивостоке. Какие сюрпризы приготовил нынешний Нуриевский своему взыскательному зрителю, чем поразил казанский оркестр бакинского дирижера и как переосмыслил восточную сказку друг Рудольфа Нуриева — в рассказе «Реального времени».

«Мы дружили с Рудиком»

Спектакль “Тысяча и одна ночь” поставил Эльдар Алиев, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра. Он полностью переосмыслил этот балет, написанный азербайджанским композитором Фикретом Амировым и поставленный в Баку впервые в 1979 году. Сегодня, через 42 года после первой премьеры, Алиев показывает принципиально новый балет, с совсем другой хореографией — ничего общего с теми постановками, которые были до сих пор, она не имеет.

Фото: предоставлено Мариинским театром

Балетмейстер рассказывает:

— Этот спектакль уже ставили, в том числе и в Казани, но здесь принципиально новая хореография. Ставил его раньше и я — но на труппу в 40 человек, и это был камерный, теплый спектакль. А здесь у нас танцуют почти 100 человек, и балет приобрел массовость, стал большим красочным полотном. Здесь другая энергетика и концепция спектакля. Конечно, и тот спектакль тоже работал. Но я не знаю еще спектаклей, в которые не вносились бы изменения. Балет — искусство, которое коренным образом отличается от живописи и от того, что мы видим в музее. Идет время, меняется эстетика, взгляд, техника, фигура артиста, восприятие. Если раньше спектакли шли по шесть часов, потому что господам некуда было себя деть, то сейчас больше двух актов зритель не любит. Посмотрите, сколько балетов дошло до наших дней от Мариуса Петипа: он создал их больше сотни, а мы сейчас ставим максимум десяток. И значит, этот десяток спектаклей время от времени пересматривались талантливыми людьми, и доделывались под ту аудиторию, которая хотела их смотреть. Так и с этим спектаклем — я не брал за основу ни одну из тех интерпретаций, которые ставились раньше. Это совершенно новая постановка.

Фото: Максим Платонов

Если раньше спектакли шли по шесть часов, потому что господам некуда было себя деть, то сейчас больше двух актов зритель не любит.

Эльдар Алиев рассказывает, что открывать фестиваль имени Рудольфа Нуриева для него — особенное событие. Дело в том, что он, в прошлом тоже прославленный танцор, лично знал Нуриева и даже говорит, что дружил с ним:

— К этому человеку у меня особенное отношение. Мы дружили с Рудиком, и когда выезжали за границу — всегда проводили вместе много времени. Поэтому для меня участие в фестивале его имени — несколько иное, чем для кого бы то ни было. Не просто участие, но особая ответственность.

Но почему же “Тысяча и одна ночь” все-таки открывает фестиваль, ломая все традиции, ведь обычно первой идет премьера Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, а гости представляют свои шедевры потом? Этот ларчик открывается очень просто: у труппы Приморской сцены каждый день на счету, ей скоро давать премьеру “Баядерки” в собственном театре, поэтому другого времени для этого спектакля не было. Но зрители в обиде не остались.

Восточная сказка на казанской сцене

Постановка, надо сказать, грандиозная. Красочные декорации, больше 200 сшитых вручную костюмов, прекрасная хореография, связывающая и классический балет, и современное искусство, и элементы восточного танца... Перед зрителем открылась большая и красивая восточная сказка — бессмертная история о том, как сказочница Шехерезада укрощала грозного царя Шахрияра, спасаясь от смерти. В полотно повествования вплетены и история об Аладдине, и Синдбад-мореход, и прекрасная царевна Будур, и волшебная птица Рух. Либретто для спектакля написали известные литераторы, Рустам и Максуд Ибрагимбековы (Рустам потом будет соавтором сценариев к фильмам Никиты Михалкова). Именно они создали этот удивительный синтез, когда полотно спектакля, такое единое и красивое, всё же разделено на почти самостоятельные истории.

Фото: Илья Коротков

Зритель был захвачен сразу же, с первых нот, прозвучавших из оркестровой ямы, с первой миниатюры из средневековых книг, транслированной в видеоколлаже, предваряющем первый танец…

Страсть и огонь, гнев и любовь, страх и любопытство, и даже любовная оргия — всё передавалось танцем, всё было понятно без слов. И благодарный зритель встретил спектакль с восторгом. В антракте завсегдатаи театра имени Джалиля делились впечатлениями:

— Это прекрасно. Каждая деталь продумана, каждое движение отточено. Очень красивая сказка, достойное открытие фестиваля!

Декорации и костюмы для спектакля — работа главного художника Приморской сцены Мариинского театра Петром Окуневым. Основная их часть выполнена в старейших живописных мастерских Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Сложность (и зрелищность) этого балета — в том, что в нем множество сольных партий. Их исполняют ведущие солисты балетной труппы Приморской сцены: Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Лилия Бережнова, Катерина Флория, Сергей Уманец, Канат Надырбек, Денис Голов,Гилерме Джунио.

Фото: предоставлено Мариинским театром

Сегодня это один из самых популярных спектаклей репертуара Приморской сцены Мариинки — причем в самом Владивостоке его очень сложно увидеть. Дело в том, что спектакль постоянно на гастролях: в январе он с оглушительным успехом прошел в Санкт-Петербурге, а сейчас приехал в Казань. Пока всего два города, но декорации и реквизит едут в одну сторону целый месяц. Так что каждые гастроли “выбивают” спектакль из репертуара родного театра минимум на два месяца.

Всего в Казань приехали около 130 человек из дальневосточного театра — не только артисты, но и художники-постановщики, и костюмеры, и монтажеры… И только оркестр и оперная труппа остались во Владивостоке — как сказал Эльдар Алиев: “Закрывать театр на лопату мы не можем”.

Фото: предоставлено Мариинским театром

Нестандартная музыка: тар, вокал и хор

Дирижировать в Казань приехал Эйюб Кулиев, главный дирижёр и музыкальный руководитель Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета Эйюб Кулиев. И это не случайно. Именно для бакинского театра изначально был написан этот балет. Конечно, там была совсем другая хореография. А сам Кулиев признался журналистам, что именно “Тысяча и одна ночь” была первым спектаклем, на котором он дирижировал. Потом его приглашали дирижировать, когда этот балет ставили на Приморской сцене Мариинки, так что частичка его труда тоже есть в создании постановки. Да и в музыку своего знаменитого земляка Фикрета Амирова он влюблен — с горящими глазами рассказывает о том, какой это был талантливый, разноплановый и характерный композитор.

Фото: Максим Платонов

Конечно, у меня были сомнения, потому что за такой короткий срок собрать такой спектакль, как “1001 ночь” — это вызов! Это требует большого мастерства и профессионализма.

Определенный авторский почерк чувствуется в музыке “Тысячи и одной ночи”. Начнем с того, что, кроме оркестра, в ней задействован хор и женский голос — партию сопрано исполняет великолепная Анастасия Кикоть, которая приехала из Владивостока вместе с балетной труппой. Ее прозрачный, хрустальный тембр звучит в самых напряженных, эмоциональных моментах спектакля. Амиров был не первым, кто вводил голос и хор в балет, так что уникальным новатором его не назовешь — например, еще Морис Равель использовал хор в балете “Дафнис и Хлоя”, задолго до него. Но у Амирова это превращается в некую авторскую метку.

— Он очень любил вокал, — рассказывает дирижер. — Он ведь был большим мелодистом. Сейчас мы в Баку готовим другой его балет — “Низами”, последнее его произведение, и там тоже есть и хор, и голос. Он вокал вводил даже в свои симфонические произведения — женский вокал, и это тоже сопрано.

А еще в спектакле задействованы азербайджанские народные инструменты — несколько ударных и одиннадцатиструнный тар. Это сложный для освоения инструмент, так что тариста Кулиев привез из Баку. А во Владивостоке пришлось научить игре на таре местную струнницу, ведь на постоянную постановку бакинского тариста в Приморье привозить будет проблематично. “Их у меня в Баку в оркестре всего двое,” — улыбается дирижер.

«Вы можете гордиться вашим театром, его оркестром и хором»

Отдельную благодарность и удивление вызвала и у дирижера, и у балетмейстера работа оркестра казанского театра. Дело в том, что оркестр и хор в постановке — наши, родные. Эйюб Кулиев рассказывает, что полноценных репетиций для сборки спектакля у него с оркестром было… всего три.

— И у меня ни разу не возникло ощущения, что это чужой оркестр. Несмотря на то, что и я первый раз здесь дирижировал, и балетная труппа впервые здесь. Конечно, у меня были сомнения, потому что за такой короткий срок собрать такой спектакль, как “1001 ночь” — это вызов! Это требует большого мастерства и профессионализма. И я как коренной бакинец хочу сказать, что меня переполняют чувства, я безумно горд, что имею возможность работать с таким коллективом. Как профессиональный музыкант хочу сказать: вы можете гордиться вашим театром, его оркестром и хором. Здесь большие музыканты, которые работали с полной отдачей.

Фото: Максим Платонов

Эльдар Алиев подтверждает слова коллеги — говорит, что оркестр театра имени Мусы Джалиля его приятно удивил своим высочайшим профессионализмом:



— Как они работают! Как бережно и внимательно относятся к партитуре и музыке! Здесь большие профессионалы, и они меня приятно поразили.

Какие сюрпризы приготовил Нуриевский

А за несколько минут до премьеры Владимир Яковлев, художественный руководитель балета театра имени Мусы Джалиля, рассказал журналистам о том, какие еще открытия ждут зрителей XXXIV Нуриевского фестиваля.

Конечно, все очень ждут головную премьеру — “Спящую красавицу” в классической постановке Мариуса Петипа, но подредактированной Яковлевым. По традиции, это будут два премьерных спектакля — в одном будут танцевать местные артисты, а в другом — приглашенные солисты. И Яковлев тоже, как и Алиев, говорит, что шедевры мирового балета не могут оставаться статичными — в них можно и нужно вносить изменения. Поэтому новая “Спящая красавица” в постановке Татарского государственного театра оперы и балета заиграет новыми красками.

Фото: Максим Платонов

— Конечно, важно было сохранить стиль Петипа, но как балетмейстер я имею право вмешаться. Во-первых, это будет двухактный спектакль с прологом. Во-вторых, я открыл некоторые новые ходы, которых драматургически не было в спектакле — у нас Карабос будет подсовывать прялку горожанкам, и станет понятно, откуда веретено появляется в первом акте. В-третьих, я похулиганил и изменил номера Кота и Кошечки и Серого Волка и Красной Шапочки. Надеюсь, публика примет эту редакцию. И еще очень важно: мы с художником Анатолием Нежным сделали так, что спектакль путешествует во времени. Прошлый балет был сказкой вне времени, а сейчас мы начинаем в эпоху Людовика XIV с костюмами и эстетикой той эпохи, а заканчиваем — через 100 лет, уже в эпохе рококо, во времена Людовика XVI.

Изменения будут и в гала-концерте. Если раньше он весь шел в форме дивертисмента, то теперь таким останется только первое его отделение. Второе сделано в виде сюиты — отдельные номера связаны единой драматургической цепочкой, его рабочее название — “Праздник в Севилье”.

Итак, одно из главных событий российской балетной сцены, одна из визитных карточек культурной Казани — XXXIV Нуриевский фестиваль — открыт. Зрителей ждут еще три недели чистой эстетики и высокого мастерства.

