Рустам Минниханов: «Последние дни Рамазана были омрачены чудовищным преступлением»

Фото: Дмитрий Щипанов

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в богослужении, посвященном Ураза-байрам — одному из главных праздников мусульман.



В Галеевской мечети состоялись проповедь и намаз. В намазе принимал участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он зачитал выдержки из обращения Минниханова по случаю Ураза-байрам:

«К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых».

Президент РТ выразил убеждение, что трагедия только больше сплотит жителей республики. Он пообещал сделать все возможное, чтобы подобная трагедия не повторилась, сообщает пресс-служба президента РТ.



После богослужения глава республики осмотрел здание медресе «Мухаммадия» после реставрации. Во время осмотра обсуждались техническое и методическое оснащение медресе, качество преподавания и система учебного процесса, а еще вопросы дальнейшего развития учебного центра.

«Реальное время» сообщало, как в республике пройдет Ураза-байрам.

Маргарита Головатенко