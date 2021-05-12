Все девять погибших в результате трагедии в казанской гимназии похоронены

Все девять погибших в результате трагедии в казанской гимназии похоронены. Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана.

Все процедуры, связанные с похоронами, взяли на себя власти Татарстана. Органы власти принимают участие в организации траурных мероприятий.

Сегодня в больницы обратились еще трое пострадавших, но их состояние не представляет угрозу. Восемь человек — пять детей и трое взрослых — будут госпитализированы в Москву.

«Я уже два раза посетил нашу детскую клинику. Все необходимые мероприятия проводят, помощь оказывается», — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В двух местах работают психологические центры, работают около 150 психологов. Также привлечено 40 психологов из Москвы.

Напомним, что сегодня в Татарстане действует траур.

Ольга Плешкова