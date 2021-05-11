МВД по Татарстану ввело режим контртеррористической операции
После стрельбы в казанской школе МВД ввело режим контртеррористической операции. Об этом сообщает «РИА Новости».
«На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
После стрельбы в школе в Казани в больницы госпитализировано 13 человек. В мэрии Казани дали распоряжение, согласно которому ограничили входы в учебные заведения. На место стрельбы выезжал президент Татарстана Рустам Минниханов. Сообщалось, что в школе прогремел взрыв. Издание также сообщало о погибших. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию.
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