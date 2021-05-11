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МВД по Татарстану ввело режим контртеррористической операции

11:18, 11.05.2021 2
МВД по Татарстану ввело режим контртеррористической операции

После стрельбы в казанской школе МВД ввело режим контртеррористической операции. Об этом сообщает «РИА Новости».

«На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После стрельбы в школе в Казани в больницы госпитализировано 13 человек. В мэрии Казани дали распоряжение, согласно которому ограничили входы в учебные заведения. На место стрельбы выезжал президент Татарстана Рустам Минниханов. Сообщалось, что в школе прогремел взрыв. Издание также сообщало о погибших. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Да откуда же у них оружие???? Вопрос к правоохранителям!!! Где они его взяли??? Как оно может попасть в руки таких подонков????
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    Анонимно 11 май
    Разрешения (правила) пишутся для честных людей. Это для них оружие получить сложно. Для бандитов разрешение не нужно. Они без разрешения находят где взять оружие.
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