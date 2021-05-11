Генпрокуратура взяла под особый контроль проведение проверки по факту стрельбы в казанской гимназии

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Генпрокуратура России взяла на особый контроль проведение прокуратурой Татарстана проверки по факту нападения на казанскую гимназию №175. Также надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Прокуратура РТ уже начала проверку по факту нападения на учреждение. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности школьников и персонала образовательных организаций Казани, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима.

Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям администрации казанской гимназии в условиях чрезвычайного происшествия, а также проверит законность выдачи 19-летнему нападавшему лицензии на оружие. Предметом проверки станут и другие вопросы исполнения законодательства РФ.

По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.



Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева — сегодня утром он пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина