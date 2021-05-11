Новости происшествий

13:31 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В мэрии Казани опровергли информацию о том, что некоторые дети пропали после стрельбы в школе

16:55, 11.05.2021
В мэрии Казани опровергли информацию о том, что некоторые дети пропали после стрельбы в школе
Фото: realnoevremya.ru

В мэрии Казани опровергли информацию о том, что родители не могут найти некоторых детей после трагедии в школе №175. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В исполкоме столицы Татарстана подчеркнули, что потерявшихся детей нет.

Фото: realnoevremya.ru

Стрельба в казанской школе произошла утром. В результате погибли девять человек, еще 21 пострадал.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также