В мэрии Казани опровергли информацию о том, что некоторые дети пропали после стрельбы в школе

В мэрии Казани опровергли информацию о том, что родители не могут найти некоторых детей после трагедии в школе №175. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В исполкоме столицы Татарстана подчеркнули, что потерявшихся детей нет.

Фото: realnoevremya.ru

Стрельба в казанской школе произошла утром. В результате погибли девять человек, еще 21 пострадал.