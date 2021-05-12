Число пострадавших при стрельбе в казанской гимназии выросло до 23

Фото: Максим Платонов

Число пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 выросло до 23, сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на пресс-конференции.

В больницах находятся 20 детей и трое взрослых.

— На утро состояние всех стабильное, есть те, у кого состояние тяжелое. С ними проводится работа сотрудниками системы здравоохранения Республики Татарстан, — сказала Фазлеева.

Она отметила, что по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой сейчас проводится консилиум врачей и в 10.30 должно быть принято решение о необходимости направления пострадавших в Москву для дальнейшего лечения.

Вчера сообщалось, что погибли 9 человек и пострадал 21 человек (18 детей и трое взрослых). Раненных при стрельбе в школе детей уже посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Пострадавшие находятся в ДРКБ.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».