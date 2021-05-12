Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в Казани отправился в Москву

Медицинский самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Казани в Москву с пострадавшими при стрельбе в гимназии №175. Об этом сообщает «РИА Новости».

На борту самолета в медицинских модулях разместили восемь пострадавших, в том числе пять детей. В полете их сопровождают врачи и психологи.

После прилета пострадавших из аэропорта Жуковский планируется доставить в больницы вертолетами Московского авиационного центра.

Вчера днем в Казань прибыл спецборт МЧС. Вместе с медиками и психологами в столицу Татарстана прилетели министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



По словам заместителя главного врача Детской республиканской клинической больницы по хирургии Михаила Поспелова, 12 детей получили огнестрельные ранения в результате трагедии.