Источник: следователи из Москвы уже приступили к расследованию дела по факту стрельбы в школе Казани

В Казань прибыла большая группа следователей из Москвы. Они уже приступили к расследованию уголовного дела о массовом убийстве в гимназии №175, сообщил «Реальному времени» источник.

Сегодня днем в Казани после стрельбы в гимназии №175 Следком завел уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.



Фото: sledcom.ru

По его поручению в Казань направили криминалистов. Они при помощи спецтехники помогут следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления.



19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. Погибли девять человек, двое взрослых и семь детей, еще 21 человек пострадал.

