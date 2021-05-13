В мероприятиях по случаю Ураза-байрам в Казани приняли участие более 20 тысяч верующих

В четверг, 13 апреля, в мероприятиях по случаю одного из главных праздников мусульман Ураза-байрам приняли участие 20 650 верующих, сообщает УМВД России по Казани.

Мероприятия прошли в 70 мечетях города.

В богослужении в Галеевской мечети принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. В намазе принимал участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он зачитал выдержки из обращения Минниханова по случаю Ураза-байрам:

«Последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых».

Маргарита Головатенко