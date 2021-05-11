«Образцовое» дело Заляловых: как адвокат подполковника МВД сотрудников ФСБ работать учил

Защита экс-начальника БОП строится на букете обвинений против оперов и следствия, включая «черную книгу взяток»

Фото: Ирина Плотникова

Уже завтра в Казани могут огласить приговор бывшей грозе оргпреступности Татарстана — отставному подполковнику МВД Ильнару Залялову. В СИЗО он сидит третий год по обвинению в получении взятки в 506 тысяч рублей и мошенничестве на 25 млн рублей. По мнению прокурора, деяния офицера тянут на 12 лет строгача со штрафом в 15 млн рублей. Сам Залялов настаивает на оправдании, подозревая бывших коллег-силовиков в коррупции и укрывательстве настоящих преступников. В прениях он заявил об «инвестициях» сотрудников ФСБ и МЧС в бизнес лидера ОПФ «Тукаевские» и косвенно дал понять — почему руководство МВД РТ не спешит делиться с СК материалами дела этой группировки.

Как младший брат пересидел старшего



Прения по делу братьев Заляловых растянулись почти на пять часов. При этом речи гособвинителя и представителя потерпевшего заняли лишь пять минут! В оставшееся время защитники и подсудимые на протяжении двух заседаний убеждали Кировский райсуд Казани — обвинительный приговор по делу невозможен. В отличие от частных постановлений в адрес органов ФСБ и СК.

Дальше всех пошел адвокат экс-начальника подразделения БОП МВД Татарстана Марат Заляев — он препарировал буквально каждый весомый либо отсутствующий документ в материалах дела, настаивая — оперативные мероприятия незаконны, как и возбуждение дела, а все доказательства обвинения порочны.

В процессе прений защита рассекретила информацию о доказательстве из материалов дела ОПФ «Перваки» в пользу якобы существующего конфликта интересов отдельных сотрудников ФСБ и их мотивах пристрастности к коллегам из БОП.

Сегодня суд намерен предоставить последнее слово бывшему ресторатору Динару Залялову (ранее его брат-подполковник ограничился одной фразой) и удалиться в совещательную комнату. Еще на прошлом заседании председательствующий по делу судья Ринат Камалов предположил, что приговор по делу может быть оглашен 12 мая.

Ранее гособвинитель Рустем Гатауллин запросил для пенсионера МВД Ильнара Залялова 12 лет колонии строгого режима со штрафом 15 млн 255 тысяч 420 рублей (30-кратный размер взятки) и дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности в органах власти на протяжении пяти лет. Динара Залялова прокурор просил отправить на 8,5 года в колонию общего режима со штрафом 800 тысяч рублей и последующим 2-летним ограничением свободы.

Гособвинитель запросил для Ильнара Залялова 12 лет колонии строгого режима со штрафом 15 млн 255 тысяч 420 рублей (и дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности в органах власти на протяжении пяти лет, для Динара Залялова — 8,5 года в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей и последующим 2-летним ограничением свободы

Заметим, под стражей Ильнар Залялов находится с августа 2018-го — то есть уже 2 года и 8 месяцев. Его брат попал в СИЗО в октябре 2018-го, то есть 2,5 года назад. Однако с учетом запрашиваемого для младшего из братьев наказания срок его отсидки составляет ровно 4 года (день СИЗО — за полтора дня колонии общего режима). Старшему с учетом предлагаемой колонии строгого режима могут зачесть день за день. В случае обвинительного приговора.

«Взяткодателя» оставят без 8 миллионов?

По мнению представителя прокуратуры, вина братьев в хищении 25 млн рублей под видом взятки за освобождение лидера ОПФ «Тукаевские» Наиля Шайхутдинова в 2017 году полностью доказана. Как и вина старшего из них в получении взятки на 506 тысяч рублей (300 тысяч деньгами, остальное — листами фанеры и телескопическими стойками) в 2014 году за непривлечение к уголовке того же Шайхутдинова вместе с Геннадием Кириловым.

«К доводам подсудимых о невиновности и фабрикации уголовного дела прошу отнестись критически, поскольку это является лишь способом уйти от наказания», — предопределил прокурор тональность выступления фигурантов. А еще поддержал гражданский иск потерпевшего — отставного подполковника МЧС Ильдара Шамсутдинова. Он требует от Заляловых вернуть 8 млн рублей — оставшуюся часть псевдовзятки в 25 млн рублей.

Шамсутдинов в прениях участия не принимал. Его адвокат Гузель Тухватуллина отметила — заключения фоноскопических и видеотехнических экспертиз (по записям встреч между потерпевшим и Заляловым-младшим — прим. ред.) не подтверждают факт монтажа. Она также просила удовлетворить гражданский иск, а вот наказание подсудимых оставила на усмотрение суда.

Под стражей Динар Залялов (на фото — слева) находится с октября 2018 года, Ильнар Залялов — с августа 2018-го

Защита считает незаконным признание потенциального взяткодателя потерпевшим, со ссылкой на постановление Пленума Верховного суда РФ 2013-го. Правда, соответствующие правки в этот документ были внесены лишь в декабре 2019-го, то есть уже после предполагаемой передачи 25 млн рублей. По версии обвинения, Шамсутдинова обманули, что деньги он отдает за совершение конкретных действий Ильнару Залялову и его неустановленным коллегам, по просьбе своего друга Шайхутдинова.

Доберется ли второй фронт против «Тукаевских» до Агрбы?

К слову, Шайхутдинов с Кириловым находятся за решеткой на год больше Заляловых — с ноября 2017 года. На сегодняшний день этих учредителей некогда успешной компании «Стройтехника», работавшей на казанских ЖК «Острова» и «Победа», обвиняют в организации ОПС «Тукаевские» и семи десятках преступлений данной группировки, включая вымогательства с поджогами павильонов, страховые мошенничества, организацию незаконной миграции и аферы с займами под залог квартир в строящихся домах. Третий год обвиняемые знакомятся с материалами дела, в котором более тысячи томов.

В конце марта СК открыл второй фронт против «Тукаевских»: возбудил дело о бандитизме, серии убийств и покушении на жизнь директора «УНИКСа» в отношении Кирилова, Шайхутдинова и еще ряда лиц. За пособничество указанному покушению пока осужден только лидер банды «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов, уже отбывающий пожизненное.

«Допросов в качестве подозреваемых в СК пока не было», — поделились вчера с «Реальным временем» адвокаты ключевых фигурантов «Тукаевских». Заберут ли дело ОПС из МВД для соединения с делом Следкома по РТ о той же банде — еще вопрос. Источники «Реального времени» полагают, что этого не произойдет.

В 2018-м Кирилов уверял — они с партнером не причастны к группировке

Новый удар по «Тукаевским» произошел в тот момент, когда суд над Заляловыми перешел к прениям, а значит у Шайхутдинова с Кириловым уже не было возможности изменить свои показания. Заметим, в 2018-м Кирилов уверял — они с партнером не причастны к группировке: «Борьба за власть идет. Нас с партнером привлекли только для того, чтобы вымогать с нас деньги». На тот момент арестованные бизнесмены рассчитывали, что при расследовании дела Заляловых все претензии с них будут сняты. По факту этого не произошло.

В своем заявлении в СК Кирилов обвинял полицейского Ильнара Залялова в организации преступной группы вместе с тестем Анатолием Агрбой, лидером ОПФ «Тукаевские». Указывал, что первый использовал полномочия для создания проблем бывшим членам ОПФ, а второй «улаживал» эти проблемы путем получения денежных средств. Напомним, Ильнар Залялов женат на приемной дочери Агрбы. И эта семейная связь полицейского с криминальным авторитетом получила огласку после пожара в ТЦ «Адмирал». Тогда же вскрылось — жена и теща подполковника полиции получали доход от фирмы-арендатора ТЦ, да и его брат подрабатывал там.

По полицейскому делу «Тукаевских» Агрбу изначально не задерживали, но почти через год заочно обвинили и объявили в международный розыск. Нашли в Абхазии.

До экстрадиции дело пока не дошло, хотя Агрба выходил на связь с силовиками. Направил в СК заявление, что лично в 2014-м договаривался с Шайхутдиновым о предоставлении фанеры и стоек для строительства дома Заляловых в Казани, а его зять тут не при чем. Повлиять на мнение следствия беглый тесть не смог. Кстати, в деле «Тукаевских» о бандитизме и серии тяжких преступлений Агрба пока не фигурирует.

По полицейскому делу «Тукаевских» Агрбу изначально не задерживали, но почти через год заочно обвинили и объявили в международный розыск

Полковник о бдительном чекисте, унитазах и «черной книге взяток»

Подсудимый Ильнар Залялов перед началом прошлого заседания сообщил «Реальному времени», что уверен в причастности арестованных по делу ОПС «Тукаевские» к заказу убийств. Довод назвал один: «Есть уже осужденные по данному делу, непосредственно киллеры». Вряд ли к самому себе отставной офицер МВД подходит с теми же мерками. О фальсификации в своем деле он заявляет с первого дня расследования. В судебных прениях экс-начальник БОП прямо обвинил одного из чекистов в заинтересованности судьбой лидера «Тукаевских» и намекнул на коррупционные связи.

«Считаю, что данное уголовное дело сфальсифицировано [потерпевшим] Шамсутдиновым и Шайхутдиновым под контролем сотрудника ФСБ Беляева», — заявил Залялов. По его мнению, данный сотрудник испытывает неприязнь к оперативникам БОП в целом, что подтверждает его пристрастность при проверках в МВД: «Складывалось мнение, что он проверяет не деятельность подразделения, а проводит обыск — обстукивал стены и потолки кабинетов, проверял содержимое шкафов и тумбочек. Доходило до маразма — вплоть до открывания крышек унитазов».

Обвиняемый обвиняет оперативника другого ведомства и его коллег в том, что они неоднократно посещали лидера «Тукаевских» в СИЗО, где «склоняли к написанию заявления против меня», а взамен «обещали содействие в развале дела против него». Со ссылкой на некие «оперативные данные» Залялов-старший дал понять, что ряд силовиков... являлись инвесторами «Стройтехники»:

— Их связывал совместный бизнес... После задержания Шайхутдинова ко мне неоднократно обращались сотрудники ФСБ с просьбой переговорить с ним о возврате денежных средств, вложенных в строительный бизнес, так как боялись пропажи денег после ареста Шайхутдинова.

Ильнар Залялов перед началом прошлого заседания сообщил, что уверен в причастности арестованных по делу ОПС «Тукаевские» к заказу убийств

Фамилий экс-полицейский не назвал, но дал понять, что знает настоящих покровителей другой казанской группировки. С его слов, больше пяти лет назад в ходе разработки ОПФ «Перваки» в руки полицейских попало серьезное доказательство. «В ходе обысков у одного из фигурантов данного дела была изъята так называемая черная книга, где была указана ежемесячная уплата сотрудникам ФСБ за покровительство. Эти данные находятся в материалах уголовного дела [«Перваков»], но продолжения своего не нашло...»



Подсудимый ресторатор Динар Залялов на суде заявил о совместном стройбизнесе и с подполковником МЧС Ильдаром Шамсутдиновым, получившем статус потерпевшего. «Ему нельзя было нигде светиться, поэтому он занимался подбором персонала и остальными работниками, а я — ведением строек... Почти каждый день с ним встречались, обедали в здании МЧС через день», — сообщил обвиняемый.

Старший брат назвал того же ВИП-спасателя Шамсутдинова «доверенным лицом» названного выше оперативника. Якобы именно этот оперативник первым после ареста Шайхутдинова задал вопрос о возможности его освобождения, а не получив ответа, настоял на встрече Залялова и Шамсутдинова. Доказательством тому Ильнар Залялов назвал детализацию своих звонков, которая опровергает и факт передачи 300 тысяч рублей в июне 2014-го (по версии обвинения, деньги Залялов получил от Шайхутдинова в его «Мерседесе» в присутствии Кирилова на парковке у Центрального стадиона Казани — прим. ред.). «Согласно детализации, мое первое соединение с Шайхутдиновым состоялось 18 июля 2014-го», сообщил он.

А еще сослался на биллинг по номерам Ильдара Шамсутдинова и Динара Залялова за 28 октября 2017-го, день передачи рюкзака с 25 млн рублей, по обвинению. «Весь тот день эти номера не имели пересечений, а в вечернее время Залялов и Шамсутдинов находились на расстоянии около 50 км друг от друга... Как могла быть осуществлена передача денег?!»

Подводя итог телефонным доказательствам, пенсионер МВД заявил, что свой телефон и пароль от блокировки экрана он выдал следствию сам, но в деле почему-то нет данных о его содержимом, включая переписку и звонки в WhatsApp (хотя в обвинении такие звонки фигурируют). Вывод Залялова — этот момент стороной обвинения «целенаправленно упущен», поскольку исследования подтверждали отнюдь не показания Шайхутдинова и Шамсутдинова. Анализируя допросы лидеров «Тукаевских», он сделал еще один вывод — показания «неоднократно корректировались и подстраивались под версию следствия».

«Вину не признаю. Уголовные дела в связи с недоказанностью прошу прекратить. Меня освободить», — завершил свою речь обвиняемый в мошенничестве и взятке. На суде факт получения фанеры и 300-т телескопических стоек от фирмы «Стройтехника» он признал, но утверждает, что договаривался об этом Агрба и стойки с фанерой после использования вернулись на стройобъект коммерсантов.

«В подвал спустят, «леща» выпишут — любой подпишет»

В свою очередь Залялов-младший рассказал, что ему обещали свободу в обмен на подписи под протоколами:

— Нужно было оговорить представителей ОПГ «Тукаевские» и сотрудников МВД. <...> Там они не одного человека забирали. Знакомые в дальнейшем говорили — они там надевали мешок на голову, с пистолетом, и говорили давать показания — против меня, против брата, что он там «крышует». <...> В подвал спустят, «леща» выпишут — там любой напишет все, что угодно...

Динар Залялов отмечает, что постфактум разобрался — Шамсутдинов в ходе ОРМ неоднократно пытался его вывести на разговор о деньгах

Никаких реальных примеров с фиксацией якобы имевших место телесных повреждений в суде не прозвучало. В отличие от мнения, что эти методы стоят за признанием бывшего партнера из МЧС: «Он думал, что у него дети, не хотел садиться в тюрьму, и обезопасив себя, меня оговорил».

Динар Залялов отмечает, что постфактум разобрался — Шамсутдинов в ходе ОРМ неоднократно пытался его вывести на разговор о деньгах. Даже спрашивал прямо в лоб: «Ты у меня брал 25 миллионов на решение вопроса Шайхутдинова и Кирилова?".

— Я ему, точно помню, ответил: «Ты что, таблеток перепил что ли?"

Брат подполковника ссылался на версию обвинения, о том, что 17 из 25 млн рублей Заляловы потерпевшему вернули, ведь фигурант «Тукаевских» так и остался за решеткой. «Так почему в наших разговорах с Шамсутдиновым не звучат конкретные суммы — сколько денег осталось вернуть? — рассуждает он. — Никакие 25 млн я не брал, никому не передавал и не собирался».

О космической «взятке», рекорде оперов и пропавшем вещдоке

Адвокаты подсудимых просили в прениях о полном оправдании. При этом Нияз Халитов в защиту младшего брата назвал космической сумму «взятки»: «Здесь поражает больше всего, что якобы Шамсутдинов согласился на эти условия! Но кто будет отдавать [даже за близкого друга] без гарантии возврата?!» Сомнительным защитнику кажется и заявление потерпевшего, где он взял нужную сумму: «Он утверждает — заехал за деньгами к другу на квартиру, от которой у него есть ключи...»

Адвокаты подсудимых просили в прениях о полном оправдании

В показаниях арестованного за «Тукаевских» Шайхутдинова адвокат нашел сведения против еще двух сотрудников БОП МВД Татарстана, отметив, что таковых на скамье подсудимых нет. А значит, в этой части показаниям не поверили. Прошелся Халитов и по работе сотрудников ФСБ, указав, что представленная следствию «видеозапись обрезана», «продолжительность аудио и видео [c одного оперативного розыскного мероприятия] отличается. «ОРМ проведены из рук вон плохо», — заметил адвокат Динара Залялова.

Его коллега Марат Заляев пошел дальше, предполагая, что действия силовиков в отношении Ильнара Залялова сами заслуживают оценки на предмет состава таких преступлений, как фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, заведомо ложные показания и даже разглашение гостайны. В действиях ряда свидетелей и потерпевшего защитник также видит признаки преступных деяний.

Заляев назвал материалы дела Заляловых «образцом, как нельзя осуществлять ОРД, проводить предварительное расследование, допускать нарушения федеральных законов, ведомственных приказов и инструкций». В частности, он считает незаконными все оперативные мероприятия ФСБ, заявляя, что разработка Заляловых началась и в отсутствие данных об их возможной причастности — зарегистрированных заявлений либо рапортов, и задолго до поручения следователя. В качестве примера приводит факт, когда такое поручение было направлено в адрес УФСБ по РТ 3 октября 2018-го года, а уже на следующий день в ответ поступили результаты масштабных оперативных действий.

Порочными доказательствами защита считает копии аудио и видеозаписей на дисках — фиксацию разговоров Шамсутдинова и Динара Залялова. Оригиналы записей ни следствием, ни судом не исследованы, экспертизу для идентификации голосов никто не проводил, на представленных фрагментах присутствует голос третьего, вероятно, оперативного сотрудника, который консультирует и направляет действия Шамсутдинова. Однако данных о нем ни в одном документе нет, личность не установлена. Еще одна претензия Заляева — ссылка на заявление Шамсутдинова о согласии участвовать в ОРМ «Наблюдение» имеется лишь в бумагах ФСБ. Само заявление в деле отсутствует, а значит, ОРМ проведены с нарушением закона.

Заляев назвал материалы дела Заляловых «образцом, как нельзя осуществлять ОРД, проводить предварительное расследование, допускать нарушения федеральных законов, ведомственных приказов и инструкций»

В тех же бумагах от ФСБ говорится о проведенной оперативной фиксации с использованием диктофона, однако по протоколам о выдаче этого устройства Шамсутдинову и его возврате невозможно идентифицировать конкретное устройство. Более того, и оперативник Беляев, и ряд понятых заявили в суде — для записи использовался совсем не диктофон, а два специальных технических устройства, замаскированных под клатч и некую карточку. Представить эти устройства на суд оперативник отказался, сославшись на гостайну, чем вызвал новые претензии оппонентов по части соблюдения процессуальных норм.

При использовании таких спецустройств, данные ОРМ представляют гостайну и могут быть рассекречены перед направлением в органы следствия, либо суд. Но по Заляловым все материалы от оперов приходили с грифом «не секретно» и при этом техсредства предоставлялись Шамсутдинову и понятым, — подчеркнул адвокат подполковника в отставке.

Под сомнение Заляев поставил и ключевое доказательство обвинения о взятке — копию страницы журнала, выданного следствию бывшим бухгалтером ООО «Стройтехника» Дилярой Муллахметовой. Он и его клиент уверяли — на той странице «невооруженным взглядом видна дописка цифр» по суммам, которые якобы как раз в 2014-м перед предполагаемой передачей 300 тысяч рублей Залялову брали в кассе компании Шайхутдинов с Кириловым. Однако столь важный для дела и малогабаритный вещдок почему-то передали на ответственное хранение Муллахметовой, сделав копию лишь одной страницы. А в суде «хранительница» заявила — представить журнал не может, по всей видимости, он утрачен. По мнению защиты, именно такой подход к важному доказательству гарантировал невозможность назначения экспертизы на предмет его подделки.

«Бездействие, укрывательство сведений, которые мной были освещены в данной стадии уголовного процесса, недопустимо», заметил в финале своего почти трехчасового выступления адвокат Заляев.

Какую оценку доводам обеих сторон даст суд, скоро узнаем.